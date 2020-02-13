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В Туле суд в целях безопасности приостановил работу котельной
По информации Советского районного суда г. Тулы.

В Туле суд в целях безопасности приостановил работу котельной

Советский районный суд города Тулы на 90 суток приостановил работу котельной АО «Тулатеплосеть».

В Советском районном суде г. Тулы рассмотрели дело об административном правонарушении в отношении АО «Тульское предприятие тепловых сетей» («Тулатеплосеть») по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Судом установлено, что 4 февраля 2020 года сотрудники Управления Ростехнадзора по Тульской области провели проверку принадлежащей «Тулатеплосети» котельной по адресу: ул. Дм. Ульянова, 23. В ходе проверки были установлены факты эксплуатации системы теплоснабжения Советского района с нарушением требований промышленной безопасности.

Нарушения создают угрозу жизни и здоровью людей. С учетом этого суд решил приостановить эксплуатацию котельной.

Постановлением суда от 7 февраля 2020 года АО «Тульское предприятие тепловых сетей» признано виновным в совершении административного правонарушения. Деятельность котельной приостановлена на 90 суток.

Кстати, эту котельную закрывают не в первый раз. 8 ноября 2019 года было вынесено аналогичное постановление суда: деятельность объекта также приостанавливали на 90 суток.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 10:27 +1
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