В Туле суд в целях безопасности приостановил работу котельной

По информации Советского районного суда г. Тулы.

В Советском районном суде г. Тулы рассмотрели дело об административном правонарушении в отношении АО «Тульское предприятие тепловых сетей» («Тулатеплосеть») по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Судом установлено, что 4 февраля 2020 года сотрудники Управления Ростехнадзора по Тульской области провели проверку принадлежащей «Тулатеплосети» котельной по адресу: ул. Дм. Ульянова, 23. В ходе проверки были установлены факты эксплуатации системы теплоснабжения Советского района с нарушением требований промышленной безопасности.

Нарушения создают угрозу жизни и здоровью людей. С учетом этого суд решил приостановить эксплуатацию котельной.

Постановлением суда от 7 февраля 2020 года АО «Тульское предприятие тепловых сетей» признано виновным в совершении административного правонарушения. Деятельность котельной приостановлена на 90 суток.

Кстати, эту котельную закрывают не в первый раз. 8 ноября 2019 года было вынесено аналогичное постановление суда: деятельность объекта также приостанавливали на 90 суток.