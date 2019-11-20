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Подыскиваю жену, недорого!

Подыскиваю жену, недорого!

В Городском концертном зале покажут искрометную комедию «Подыскиваю жену, недорого!».

Главный герой, успешный предприниматель Игорь ищет спутницу жизни.

Но он опасается, что предполагаемая избранница на деле выберет не его самого, а его деньги и успех. Поэтому он, с помощью своей мамы и друга Толика, инсценирует перед девушками, с которыми он познакомился по объявлению, совсем другую жизнь — жизнь бедную, но честную и достойную. Мама преувеличивает тяготы их жизни, порой доводя их до абсурда. А Толик искушает девушек своим мнимым «толстым кошельком» и манерами «нового русского».

Таким образом, Игорь испытывает кандидаток, в поиске самой бескорыстной невесты, которая согласится стать женой небогатого, но любимого человека. Он подыскивает жену «недорого» — в названии спектакля конечно же звучит ирония.

 

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
23 февраля 2020, воскресенье
19:00
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Касса
Sellout и «Архипанк»
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23 февраля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 300 ₽
Нейромонах Феофан
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18 апреля, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Трибьют-шоу Rammstein
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6 марта, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 300 ₽
Звезды дискотек 90-х
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5 марта, четверг 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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28 февраля, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Пилот
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10 апреля, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
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