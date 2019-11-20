В Городском концертном зале покажут искрометную комедию «Подыскиваю жену, недорого!».

Главный герой, успешный предприниматель Игорь ищет спутницу жизни.

Но он опасается, что предполагаемая избранница на деле выберет не его самого, а его деньги и успех. Поэтому он, с помощью своей мамы и друга Толика, инсценирует перед девушками, с которыми он познакомился по объявлению, совсем другую жизнь — жизнь бедную, но честную и достойную. Мама преувеличивает тяготы их жизни, порой доводя их до абсурда. А Толик искушает девушек своим мнимым «толстым кошельком» и манерами «нового русского».

Таким образом, Игорь испытывает кандидаток, в поиске самой бескорыстной невесты, которая согласится стать женой небогатого, но любимого человека. Он подыскивает жену «недорого» — в названии спектакля конечно же звучит ирония.