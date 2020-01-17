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Пилот

Пилот

В Concert Hall выступит группа «Пилот». Музыканты отыграют в Туле уникальный концерт, посвященный 15-летию культового альбома «Рыба, Крот и Свинья»! В концертный сет-лист войдут все песни с легендарной пластинки и главные хиты группы.

По независящим от Myslo-кассы причинам концерт перенесен на 17 октября. Все купленные билеты ранее действительны.

На каждом концерте предстоящего тура альбом-юбиляр будет исполнен от начала до конца, включая фаворита фестивалей и чартов — песню «Рок», неформальный гимн поколения — «Шнурок», оду маргинальной «уличной школе» Северной столицы — «Большой Питерский Блюз» и пронзительный трек-исповедь — «Неродина». Конечно, в большую программу также войдут и другие композиции, которые поклонники сами выбрали весной 2018 года для специальных концертов по заявкам в Москве и Петербурге.

 


Пластинка увидела свет в 2004 году и до сих пор является основной в дискографии команды, а её главные песни вот уже 15 лет неизменно звучат не только на каждом концерте «ПилОта», но и в сердцах слушателей. В момент выхода материал резко выделялся на фоне захлестнувшей радиоприёмники волны «рокапопса» своими откровенными, глубокими, злободневными текстами, прямолинейными, но запоминающимися мелодиями и неукротимым драйвом.

По случаю юбилея альбома музыканты во главе с Ильёй Чёртом отправляются пересекать магистрали страны, чтобы вместе вспомнить, какими мы с вами были 15 лет назад и посмотреть, какими стали за это время!

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Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
17 октября 2020, суббота
20:00
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Касса
Тульский экзотариум
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17 - 23 октября
Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
 ₽  Билеты: 100-300 ₽
ДМЦ (Дороги Меняют Цвет)
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30 октября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Пилот
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17 октября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
Weekend party
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17 октября, суббота 23:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 300 ₽
ППР (Пионерлагерь Пыльная Радуга)
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12 декабря, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000-1800 ₽
«Чёрный Обелиск» и ARDA
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6 ноября, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
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