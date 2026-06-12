Губернатор поблагодарил гостей оружейной столицы и пожелал им хорошего отдыха.

В День России глава региона Дмитрий Миляев прогулялся по Тульскому кремлю и Казанской набережной.

Вместе с начальником тульского УМВД Андреем Даценко и заместителем министра спорта Александром Никитиным он осмотрел выставку детских ретро-машинок.

«Надо нам сделать свой музей таких машинок», – прокомментировал губернатор.

На Казанской набережной Дмитрия Вячеславовича «поймали» туристы из Ростова-на-Дону.

Они признались, что Тула им очень понравилась и вручили губернатору сервиз из семикаракорской керамики, которая является одним из региональных брендов Ростовской области.

Дмитрий Миляев поблагодарил гостей оружейной столицы за подарок и пожелал им хорошего отдыха.