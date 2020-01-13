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Поздняя любовь

Поздняя любовь

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В Городском концертном зале покажут всемирно известный спектакль «Поздняя любовь» с Кларой Новиковой, Леонидом Каневским и Сергеем Дороговым в главных ролях.

Это трогательная и поразительная история об одиноком человеке Гарри Бендинере, который прожил непростую жизнь.

Эмигрировав из Польши в Америку, он разбогател, но деньги не приносят ему радости. Его поддерживает верный друг и помощник Марк, ежедневные пикировки с которым являются единственным развлечением в этой жизни и скрашивают его одиночество. Марк собрался уезжать в Израиль. Но что будет с Гарри?

И вдруг на пороге дома Гарри появляется удивительная женщина… Она зажигает в его сердце огонь всепоглощающей и примиряющей любви. Жизнь Гарри наполняется смыслом и верой, и он без страха готов встретить новый день, чтобы сделать то, что не успел…

И тогда то, «что когда-нибудь случается со всеми», станет не трагическим финалом, а началом новой истории…

Пьеса наполнена неповторимым еврейским юмором, заставляя смеяться сквозь слезы. Блистательная игра актеров и музыкальное оформление спектакля оставляет неизгладимый след в душе и сердцах зрителей любого поколения.

Спектакль побывал на гастролях в разных странах мира — в Америке, Германии, Японии, Китае, Израиле.

 

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
3 марта 2020, вторник
19:00
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14 марта, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Александр Домогаров
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19 марта, четверг 18:30
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
Ундервуд
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18 апреля, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-1900 ₽
Основы дизайна интерьера: Декоративный венок на входную дверь
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14 марта, суббота 15:00
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 ₽  Билеты: 400 ₽
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9 марта, понедельник 19:00
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 ₽  Билеты: 800 ₽
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 ₽  Билеты: 1200 ₽
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