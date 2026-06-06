В ночное время силами ПВО Министерства обороны РФ было сбито еще 29 украинских беспилотных летательных аппаратов.
В результате отражения атаки пострадали хозяйственные постройки, а также выбиты стекла в многоквартирном доме в городе Узловая, сообщил губернатор.
Глава региона напомнил жителям о мерах предосторожности.
- Упавшие на землю БПЛА чаще всего содержат взрывчатку. Приближаться к ним категорически запрещено!
- Кроме того, нельзя трогать руками детали от взорвавшихся дронов — они могут быть покрыты отравляющими веществами.
- Если вы обнаружили подозрительные предметы, немедленно сообщите об этом по телефонам экстренных служб: 01, 101 или 112.