Всего за ночь 6 июня над регионом уничтожили 29 беспилотников.

В ночное время силами ПВО Министерства обороны РФ было сбито еще 29 украинских беспилотных летательных аппаратов.

В результате отражения атаки пострадали хозяйственные постройки, а также выбиты стекла в многоквартирном доме в городе Узловая, сообщил губернатор.

Глава региона напомнил жителям о мерах предосторожности.