афиша
афиша
Регистрация
Мари Краймбрери

Мари Краймбрери

На сцене Concert Hall выступит Мари Краймбрери. «МЕЛКАЯ ЗДЕСЬ» — это не название концерта, это — факт, с которым в этом году пришлось смириться даже самым отъявленным критикам. Не выговаривать ее фамилию сегодня могут только от зависти.

За прошедший год молодая, но дерзкая Краймбрери сумела поломать все возможные стереотипы, доказав что понятие «формат» просто отсутствует, если ты честен, в первую очередь, с самим собой. От поп-хитов «На тату» и «Мне так хорошо» до совместного трека с Гуфом, от нецензурной «Палево» до душераздирающей AMORE — это все она.

По независящим от Myslo-кассы причинам концерт переносится с 6 июня на 18 сентября. Все купленные билеты ранее действительны.

Более 70 сольных концертов за год — без летающих акробатов, страз и танцоров, но всегда — при полном аншлаге.

Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
18 сентября 2020, пятница
20:00
Купить билет
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Тамара Гвердцители
Купить билет
6 декабря, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
Мария Миронова. «Чтения со смыслом»
Купить билет
26 сентября, суббота 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Папа
Купить билет
19 ноября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-3900 ₽
Олег Митяев
Купить билет
17 октября, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400-2000 ₽
Эстрадно-цирковое шоу «Фейерверк мастеров»
Купить билет
18 октября, воскресенье 17:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 500-1500 ₽
Тёма Artemov
Купить билет
25 сентября, пятница 19:30
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.