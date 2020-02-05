На сцене Concert Hall выступит Мари Краймбрери. «МЕЛКАЯ ЗДЕСЬ» — это не название концерта, это — факт, с которым в этом году пришлось смириться даже самым отъявленным критикам. Не выговаривать ее фамилию сегодня могут только от зависти.

За прошедший год молодая, но дерзкая Краймбрери сумела поломать все возможные стереотипы, доказав что понятие «формат» просто отсутствует, если ты честен, в первую очередь, с самим собой. От поп-хитов «На тату» и «Мне так хорошо» до совместного трека с Гуфом, от нецензурной «Палево» до душераздирающей AMORE — это все она.

По независящим от Myslo-кассы причинам концерт переносится с 6 июня на 18 сентября. Все купленные билеты ранее действительны.

Более 70 сольных концертов за год — без летающих акробатов, страз и танцоров, но всегда — при полном аншлаге.