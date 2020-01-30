По независящим от Myslo-кассы причинам спектакль отменен. Инструкция по возврату денежных средств поступит на эл. почту.

В Городском концертном зале покажут спектакль-мюзикл для детей «ЖИЛ-БЫЛ ВОЛК» по мотивам любимого мультфильма.

Мудрая сказка «Жил был Волк!..» для Вас и Ваших любознательных детей не будет полностью повторять мультфильм. Гости увидят знакомых героев на сцене, познакомятся с новыми и закрутятся в вихре танца и песен!