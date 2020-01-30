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Жил-был волк

Жил-был волк

По независящим от Myslo-кассы причинам спектакль отменен. Инструкция по возврату денежных средств поступит на эл. почту.

В Городском концертном зале покажут спектакль-мюзикл для детей «ЖИЛ-БЫЛ ВОЛК» по мотивам любимого мультфильма.

Мудрая сказка «Жил был Волк!..» для Вас и Ваших любознательных детей не будет полностью повторять мультфильм. Гости увидят знакомых героев на сцене, познакомятся с новыми и закрутятся в вихре танца и песен!

 

 

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
23 марта 2020, понедельник
12:00
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Касса
RASA
Купить билет
3 октября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300-2000 ₽
Калевала
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25 апреля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-1200 ₽
Кирпичи
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22 мая, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
SLIMUS
Купить билет
11 апреля, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900-2500 ₽
Киновечеринка
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24 апреля, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
Тамара Гвердцители
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15 мая, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
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