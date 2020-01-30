Жил-был волк
По независящим от Myslo-кассы причинам спектакль отменен. Инструкция по возврату денежных средств поступит на эл. почту.
В Городском концертном зале покажут спектакль-мюзикл для детей «ЖИЛ-БЫЛ ВОЛК» по мотивам любимого мультфильма.
Мудрая сказка «Жил был Волк!..» для Вас и Ваших любознательных детей не будет полностью повторять мультфильм. Гости увидят знакомых героев на сцене, познакомятся с новыми и закрутятся в вихре танца и песен!
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
23 марта 2020, понедельник
12:00
3 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1300-2000 ₽
25 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-1200 ₽
22 мая, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
11 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 900-2500 ₽
24 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
15 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽