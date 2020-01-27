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В Тульском областном центре молодежи пройдет концерт группы «Ятор -шоу». Музыканты представят тульским зрителям большую программу от классики, до хитов эстрады и шансона в сопровождении фееричного светового шоу.

«Ятор -шоу» — творческий коллектив, состоящий из московских виртуозов трубача, двух электроскрипок и двух электроарф под руководством талантливого Богдана Ятора. Коллектив имеет звание лауреата международных конкурсов эстрады и юмора.