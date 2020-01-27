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Ятор-шоу

Ятор-шоу

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В Тульском областном центре молодежи пройдет концерт группы «Ятор -шоу». Музыканты представят тульским зрителям большую программу от классики, до хитов эстрады и шансона в сопровождении фееричного светового шоу.

«Ятор -шоу» — творческий коллектив, состоящий из московских виртуозов трубача, двух электроскрипок и двух электроарф под руководством талантливого Богдана Ятора. Коллектив имеет звание лауреата международных конкурсов эстрады и юмора.

Где и когда?
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
29 марта 2020, воскресенье
17:00
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Касса
RASA
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3 октября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300-2000 ₽
Сказки детского мира
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16 мая, суббота 12:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 500 ₽
ППР (Пионерлагерь Пыльная Радуга)
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23 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000-1800 ₽
Александр Домогаров
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29 апреля, среда 18:30
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
Стань звездой за 30 дней
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17 апреля, пятница 18:30
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
Ундервуд
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18 апреля, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-1900 ₽
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