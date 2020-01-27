Ятор-шоу
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В Тульском областном центре молодежи пройдет концерт группы «Ятор -шоу». Музыканты представят тульским зрителям большую программу от классики, до хитов эстрады и шансона в сопровождении фееричного светового шоу.
«Ятор -шоу» — творческий коллектив, состоящий из московских виртуозов трубача, двух электроскрипок и двух электроарф под руководством талантливого Богдана Ятора. Коллектив имеет звание лауреата международных конкурсов эстрады и юмора.
Где и когда?
Тула, улица Демонстрации, 134
29 марта 2020, воскресенье
17:00
3 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1300-2000 ₽
16 мая, суббота 12:00
₽ Билеты: 500 ₽
23 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
29 апреля, среда 18:30
₽ Билеты: 2000-2500 ₽
17 апреля, пятница 18:30
₽ Билеты: 500-1000 ₽
18 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100-1900 ₽