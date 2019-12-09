7-го марта сцена Городского концертного зала превратится в номер захолустной гостиницы «Тайга», давшей название спектаклю, объединившему в себе две одноактные пьесы из «Провинциальных анекдотов» Александра Вампилова «История с метранпажем» и «Двадцать минут с ангелом». Режиссер, Антон Федоров, вместе с блистательным составом артистов погружают зрителя в 60-е годы прошлого века, перенеся его в одну из среднестатистических гостиниц, основной костяк постояльцев которой — командированные в здешние унылые места по разным поводам и обстоятельствам. Твердолобый администратор Калошин и прямолинейный футбольный фанат, девушка, не подверженная общественным стереотипам, и врач с ёмкой фамилией Рукосуев, официантка «Тайги» и, по совместительству, жена администратора и её друг физрук. Что за конфликт может развернуться между столь разными людьми? Кто из них выйдет из него победителем? И кто этот загадочный «метранпаж»? Об этом по ходу событий.

Что касается «Двадцати минут с ангелом», то это история двух постояльцев, проснувшихся с глубочайшим и так понятным нашему народу похмельным синдромом. Одолжить сумму на «поправку» не получается до тех пор, пока одному из них не взбредает в голову завопить о своём горе прямо в открытое окно. Как дальше развернутся события? Интрига сохранится до конца и продержит зрителя до самого финала.

Блистательный актерский состав и особый эффект Вампилова сделают ваш вечер весёлым и насыщенным.

В ролях:

Станислав Бондаренко, Иван Жидков, Анна Михайловская, Глафира Тарханова, Александр Ратников, Иван Стебунов, Максим Важов.