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Тайга

Тайга

7-го марта сцена Городского концертного зала превратится в номер захолустной гостиницы «Тайга», давшей название спектаклю, объединившему в себе две одноактные пьесы из «Провинциальных анекдотов» Александра Вампилова «История с метранпажем» и «Двадцать минут с ангелом». Режиссер, Антон Федоров, вместе с блистательным составом артистов погружают зрителя в 60-е годы прошлого века, перенеся его в одну из среднестатистических гостиниц, основной костяк постояльцев которой — командированные в здешние унылые места по разным поводам и обстоятельствам. Твердолобый администратор Калошин и прямолинейный футбольный фанат, девушка, не подверженная общественным стереотипам, и врач с ёмкой фамилией Рукосуев, официантка «Тайги» и, по совместительству, жена администратора и её друг физрук. Что за конфликт может развернуться между столь разными людьми? Кто из них выйдет из него победителем? И кто этот загадочный «метранпаж»? Об этом по ходу событий.

Что касается «Двадцати минут с ангелом», то это история двух постояльцев, проснувшихся с глубочайшим и так понятным нашему народу похмельным синдромом. Одолжить сумму на «поправку» не получается до тех пор, пока одному из них не взбредает в голову завопить о своём горе прямо в открытое окно. Как дальше развернутся события? Интрига сохранится до конца и продержит зрителя до самого финала.

Блистательный актерский состав и особый эффект Вампилова сделают ваш вечер весёлым и насыщенным.

В ролях:

Станислав Бондаренко, Иван Жидков, Анна Михайловская, Глафира Тарханова, Александр Ратников, Иван Стебунов, Максим Важов.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
7 марта 2020, суббота
19:00
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Касса
Shakti Loka
Купить билет
18 марта, среда 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 500 ₽
Lumen
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2 апреля, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
ППР (Пионерлагерь Пыльная Радуга)
Купить билет
23 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000-1800 ₽
Тамара Гвердцители
Купить билет
21 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
Пилот
Купить билет
10 апреля, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
Трибьют-шоу «Биттлз»
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20 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 600 ₽
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