Фоторепортаж с места страшного ДТП с пассажирским автобусом на М2 под Тулой

Авария произошла 13 февраля около 9.00 на 228-м км автодороги М2 Крым в районе Лапотково.

На момент публикации новости на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств ДТП. Пострадавших и погибшего водителя ВАЗа увезли с места происшествия.

Затруднения движения на трассе из-за ДТП незначительны.

Напомним, по предварительной информации, водитель ВАЗ-2105 выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с пассажирским автобусом ПАЗ, который следовал по маршруту «Тула – Плавск» в направлении Плавска.

В результате ДТП погиб водитель ВАЗа. По предварительным данным, трое пассажиров автобуса пострадали.