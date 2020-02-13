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Фоторепортаж с места страшного ДТП с пассажирским автобусом на М2 под Тулой

Фоторепортаж с места страшного ДТП с пассажирским автобусом на М2 под Тулой

Авария произошла 13 февраля около 9.00 на 228-м км автодороги М2 Крым в районе Лапотково.

На момент публикации новости на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств ДТП. Пострадавших и погибшего водителя ВАЗа увезли с места происшествия.

Затруднения движения на трассе из-за ДТП незначительны.

Напомним, по предварительной информации, водитель ВАЗ-2105 выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с пассажирским автобусом ПАЗ, который следовал по маршруту «Тула – Плавск» в направлении Плавска.

В результате ДТП погиб водитель ВАЗа. По предварительным данным, трое пассажиров автобуса пострадали.

Галерея
ДТП на М2 с пассажирским автобусом, Фото: 1
ДТП на М2 с пассажирским автобусом, Фото: 2
ДТП на М2 с пассажирским автобусом, Фото: 3
ДТП на М2 с пассажирским автобусом, Фото: 4
ДТП на М2 с пассажирским автобусом, Фото: 5
ДТП на М2 с пассажирским автобусом, Фото: 6
ДТП на М2 с пассажирским автобусом, Фото: 7
ДТП на М2 с пассажирским автобусом, Фото: 8
ДТП на М2 с пассажирским автобусом, Фото: 9
ДТП на М2 с пассажирским автобусом, Фото: 10
ДТП на М2 с пассажирским автобусом, Фото: 11
ДТП на М2 с пассажирским автобусом, Фото: 12
ДТП на М2 с пассажирским автобусом, Фото: 13
ДТП на М2 с пассажирским автобусом, Фото: 14
ДТП на М2 с пассажирским автобусом, Фото: 15
ДТП на М2 с пассажирским автобусом, Фото: 16
ДТП на М2 с пассажирским автобусом, Фото: 17
ДТП на М2 с пассажирским автобусом, Фото: 18
ДТП на М2 с пассажирским автобусом, Фото: 19
ДТП на М2 с пассажирским автобусом, Фото: 20
ДТП на М2 с пассажирским автобусом, Фото: 21
ДТП на М2 с пассажирским автобусом, Фото: 22
ДТП на М2 с пассажирским автобусом, Фото: 23
ДТП на М2 с пассажирским автобусом, Фото: 24
ДТП на М2 с пассажирским автобусом, Фото: 25
ДТП на М2 с пассажирским автобусом, Фото: 26
ДТП на М2 с пассажирским автобусом, Фото: 27
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 11:05 +3
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