В Городском концертном зале состоится юбилейный концерт группы «Кватро».

Концерт станет одной из жемчужин юбилейного тура Кватро и запомнится надолго всем, кто присоединится к этому яркому музыкальному мероприятию.

Со сцены прозвучат самые яркие хиты, которые прочно вошли в золотой репертуар группы: «Скажите девушки подружке вашей», «Синяя вечность», «Ты на свете есть», «Выйду ночью в поле с конем», «Не жалею, не зову, не плачу», «Все, что было», «Памяти Caruso» и другие. Уникальные обработки и нестандартное прочтение многих привычных песен понравятся слушателям с самым искушенным вкусом.

В 2019 году «Кватро» отметила 15 лет творческой деятельности. Это прекрасный повод подвести первые итоги и вспомнить о достижениях. Более 500 000 зрителей посетили концерты группы, созданы сотни авторских музыкальных проектов, записано множество альбомов, среди которых «Советские шлягеры», «Шедевры русского романса», Classical, альбом духовной музыки «Тебе поем», «Песни Победы», альбом любимых новогодних песен «Русская зима» и другие. В Городском Концертном Зале группа представит юбилейную программу — лучшие песни, полюбившиеся слушателям за пятнадцать лет.