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Жанна Бичевская

Жанна Бичевская

В Тульском областном центре молодежи выступит народная артистка России Жанна Бичевская. Певица представит юбилейную программу «Любимые песни и романсы» вместе с поэтом и композитором Геннадием Пономаревым.

На концерте прозвучат русские народные песни и романсы, духовно-патриотические и бардовские песни.

Где и когда?
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
16 февраля 2020, воскресенье
17:00
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Касса
От классики до рока
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28 февраля, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Калевала
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25 апреля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-1200 ₽
Тролль гнет ель
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21 февраля, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
Мара
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28 февраля, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900-1600 ₽
Ятор-шоу
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29 марта, воскресенье 17:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 375-825 ₽
Gorizont ЗА ЖИВОЕ!
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7 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
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