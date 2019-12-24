Жанна Бичевская
В Тульском областном центре молодежи выступит народная артистка России Жанна Бичевская. Певица представит юбилейную программу «Любимые песни и романсы» вместе с поэтом и композитором Геннадием Пономаревым.
На концерте прозвучат русские народные песни и романсы, духовно-патриотические и бардовские песни.
Где и когда?
Тула, улица Демонстрации, 134
16 февраля 2020, воскресенье
17:00
28 февраля, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
25 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-1200 ₽
21 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
28 февраля, пятница 20:00
₽ Билеты: 900-1600 ₽
29 марта, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 375-825 ₽
7 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽