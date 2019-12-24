В Тульском областном центре молодежи выступит народная артистка России Жанна Бичевская. Певица представит юбилейную программу «Любимые песни и романсы» вместе с поэтом и композитором Геннадием Пономаревым.

На концерте прозвучат русские народные песни и романсы, духовно-патриотические и бардовские песни.