28 ноября в Concert Hall выступит рок-группа LUMEN. Музыканты продолжат концертный тур « Страх », стартовавший в октябре 2019 года. Название туру дала песня «Страх», которая вошла в саундтрек к комиксу «Темные ночи. Бэтмен. Металл”, выпущенному издательской группой «Азбука-Аттикус». Премьера анимационного клипа состоялась на фестивале Comic Con Russia. А уже в октябре группа отправилась в концертный тур.

По независящим от Myslo-кассы причинам концерт переносится на 28 ноября.

В Москве LUMEN представили новое световое шоу, которое сейчас доступно для просмотра на канале группы:

По словам музыкантов, в новой программе они рассказали о своих собственных страхах — одиночества и равнодушия, отсутствия перспектив и тщетности бытия, войны и смерти, нелюбви:

— В этих ежедневных сражениях с нашими тревогами, фобиями и комплексами есть два исхода: или страх сломит и изменит тебя, или ты сломишь страх и изменишься сам. В одном случае ты раб, в другом — герой. Но бывают и другие страхи — за близких и любимых. Поддаваясь им, жертвуя собственными интересами, мы становимся лучше. Обо всём этом — в нашей новой программе — « Страх” .

Вход с 19.00. Начало концерта в 20.00