афиша
афиша
Регистрация
Lumen

Lumen

28 ноября в Concert Hall выступит рок-группа LUMEN. Музыканты продолжат концертный тур «Страх», стартовавший в октябре 2019 года. Название туру дала песня «Страх», которая вошла в саундтрек к комиксу «Темные ночи. Бэтмен. Металл”, выпущенному издательской группой «Азбука-Аттикус». Премьера анимационного клипа состоялась на фестивале Comic Con Russia. А уже в октябре группа отправилась в концертный тур.

По независящим от Myslo-кассы причинам концерт переносится на 28 ноября. 

В Москве LUMEN представили новое световое шоу, которое сейчас доступно для просмотра на канале группы:

По словам музыкантов, в новой программе они рассказали о своих собственных страхах — одиночества и равнодушия, отсутствия перспектив и тщетности бытия, войны и смерти, нелюбви:

— В этих ежедневных сражениях с нашими тревогами, фобиями и комплексами есть два исхода: или страх сломит и изменит тебя, или ты сломишь страх и изменишься сам. В одном случае ты раб, в другом — герой. Но бывают и другие страхи — за близких и любимых. Поддаваясь им, жертвуя собственными интересами, мы становимся лучше. Обо всём этом — в нашей новой программе — «Страх”.

Вход с 19.00. Начало концерта в 20.00

Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
28 ноября 2020, суббота
20:00
Купить билет
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Новогодняя ёлка: Эра Машин «Секрет жизни»
Купить билет
8 января, пятница 14:00
Арсенал, Манеж
 ₽  Билеты: 1000-2650 ₽
Иван Охлобыстин
Купить билет
21 февраля, воскресенье 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200 ₽
HammAli & Navai
Купить билет
12 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1800-2500 ₽
Кис-Кис
Купить билет
28 апреля, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Творческий вечер Ларисы Рубальской
Купить билет
10 марта, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1700 ₽
Mgzavrebi
Купить билет
7 апреля, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.