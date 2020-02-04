В Concert Hall состоится концерт Мары. Рок-певица представит своим поклонникам новый сингл «Свет» и все главные песни.

Мара стала известна широкой публике после трека «Самолёты», который прозвучал в эфире «Нашего Радио» в 2003 году. Песня несколько месяцев держалась в хит-параде «Чартова дюжина».

С 2014 года песни приобрели более жёсткий гитарный саунд и наполнились глубокими и сильными идеями: о любви к Родине, защите своей земли, пути воина, героях сегодняшнего дня, русском человеке.

В 2018 году Мара выпустила альбом «Русская звезда» жесткий, манифестный, призывный и объединяющий.