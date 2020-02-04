Мара
В Concert Hall состоится концерт Мары. Рок-певица представит своим поклонникам новый сингл «Свет» и все главные песни.
Мара стала известна широкой публике после трека «Самолёты», который прозвучал в эфире «Нашего Радио» в 2003 году. Песня несколько месяцев держалась в хит-параде «Чартова дюжина».
С 2014 года песни приобрели более жёсткий гитарный саунд и наполнились глубокими и сильными идеями: о любви к Родине, защите своей земли, пути воина, героях сегодняшнего дня, русском человеке.
В 2018 году Мара выпустила альбом «Русская звезда» жесткий, манифестный, призывный и объединяющий.
После концерта начнется рок-дискотека с диджеем «НАШЕго радио» Сергеем Градовым.
На дискотеку вход свободный.
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
28 февраля 2020, пятница
20:00
5 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
10 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽
26 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽
1 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 700-1500 ₽
14 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
13 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽