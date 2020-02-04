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Мара

Мара

В Concert Hall состоится концерт Мары. Рок-певица представит своим поклонникам новый сингл «Свет» и все главные песни.

Мара стала известна широкой публике после трека «Самолёты», который прозвучал в эфире «Нашего Радио» в 2003 году. Песня несколько месяцев держалась в хит-параде «Чартова дюжина».

С 2014 года песни приобрели более жёсткий гитарный саунд и наполнились глубокими и сильными идеями: о любви к Родине, защите своей земли, пути воина, героях сегодняшнего дня, русском человеке.

В 2018 году Мара выпустила альбом «Русская звезда» жесткий, манифестный, призывный и объединяющий.

После концерта начнется рок-дискотека с диджеем «НАШЕго радио» Сергеем Градовым.
На дискотеку вход свободный.

Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
28 февраля 2020, пятница
20:00
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Касса
Звезды дискотек 90-х
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5 марта, четверг 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Пилот
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10 апреля, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
ПЯТЕRО: «NanoAcappella. Лучшее»
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26 марта, четверг 19:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
Шоу Александра Пескова
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1 апреля, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 700-1500 ₽
ATL
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14 марта, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
ГУДТАЙМС
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13 марта, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
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