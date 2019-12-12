Любовная чехарда

В Городском концертном зале покажут комедийный спектакль по пьесе М. Гавран. Современный, легкий, очень смешной и динамичный спектакль о любви, верности и цене счастья в нашем изменчивом мире.

В ролях: Мария Порошина, Александр Феклистов, Андрей Ильин

Режиссер: В. Саркисов

После отмены приговора, из мест не столь отдаленных возвращается Благомир — муж Анны, которая за это время, устав ждать, уже успела выйти замуж за Тихомира. Поскольку бывшему супругу идти некуда, а жилплощадь, на которой они совместно проживали — общая, Анна и два ее мужа вынуждены ютиться в квартире втроем.

Со временем мужчины становятся хорошими друзьями, хотя Анне это и не очень нравится. Бывший муж Анны начинает встречаться с другой женщиной — Марией и, на правах собственника квартиры, приглашает ее в гости.

Оказывается, что эта женщина — первая любовь настоящего мужа Анны, и у нее от него дочь. Но природу не обманешь, и истинные чувства возвращаются: и у Анны к бывшему мужу Благомиру, и у последнего мужа Тихомира к своей возлюбленной. При таких раскладах совместное проживание в одной квартире определенно невозможно, но мужчины никак не могут решить, кому же из них забирать свои тапочки и уходить, пока все в свои руки не берут женщины.

Продолжительность спектакля: 2 часа 10 минут с антрактом