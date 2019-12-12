афиша
афиша
Регистрация
Любовная чехарда

Любовная чехарда

В Городском концертном зале покажут комедийный спектакль по пьесе М. Гавран. Современный, легкий, очень смешной и динамичный спектакль о любви, верности и цене счастья в нашем изменчивом мире.

В ролях: Мария Порошина, Александр Феклистов, Андрей Ильин

Режиссер: В. Саркисов

После отмены приговора, из мест не столь отдаленных возвращается Благомир — муж Анны, которая за это время, устав ждать, уже успела выйти замуж за Тихомира. Поскольку бывшему супругу идти некуда, а жилплощадь, на которой они совместно проживали — общая, Анна и два ее мужа вынуждены ютиться в квартире втроем.

Со временем мужчины становятся хорошими друзьями, хотя Анне это и не очень нравится. Бывший муж Анны начинает встречаться с другой женщиной — Марией и, на правах собственника квартиры, приглашает ее в гости.

Оказывается, что эта женщина — первая любовь настоящего мужа Анны, и у нее от него дочь. Но природу не обманешь, и истинные чувства возвращаются: и у Анны к бывшему мужу Благомиру, и у последнего мужа Тихомира к своей возлюбленной. При таких раскладах совместное проживание в одной квартире определенно невозможно, но мужчины никак не могут решить, кому же из них забирать свои тапочки и уходить, пока все в свои руки не берут женщины.

Продолжительность спектакля: 2 часа 10 минут с антрактом

 

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
4 марта 2020, среда
19:00
Купить билет
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Мари Краймбрери
Купить билет
21 марта, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
Любо. Братцы, жить!
Купить билет
5 апреля, воскресенье 17:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 375-675 ₽
Мураками
Купить билет
9 марта, понедельник 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Творческий вечер кинорежиссера Андрея Звягинцева Сценарии жизни / Киносценарии
Купить билет
15 марта, воскресенье 18:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 500 ₽
Александр Домогаров
Купить билет
19 марта, четверг 18:30
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
Erik Leuthäuser (Германия)
Купить билет
7 марта, суббота 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 500 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.