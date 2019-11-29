Вечеринка в стиле милитари
23 февраля в ресторане Wright Brothers состоится вечеринка в стиле милитари для настоящих мужчин. В программе шоу, танцы, подарки и сюрпризы и тематическая фотозона.
Лучшая шоу программа (для мужчин в этот день будут выступать только девушки):
- женский вокал
- танцы
- эквилибристка
- женское шоу
- подарки и сюрпризы
- барбер-зона для мужчин
- приветственные напитки
Где и когда?
Тула, ул. Советская, д. 10
23 февраля 2020, воскресенье
20:00
23 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
18 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
6 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
5 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
28 февраля, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
10 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽