В Городском концертном зале покажут народную комедию «Соседи или хочу на Сейшелы». Спектакль добрый, смешной, трогательный, как фильм «Любовь и голуби» и телесериал «Сваты».

Этот спектакль про нас с вами!

Герои спектакля — жители российской глубинки, и добрые соседи, и соперники, живущие рядом.

Все у всех на виду.

Вся история нашего спектакля разворачивается вокруг деревенского изобретателя Диогена, который вынашивает планы своих дивных проектов и, волей случая, получает возможность воплотить их в жизнь.

И вот появляется единственная в мире ППМ…

А что это — вы узнаете, посмотрев спектакль.

На презентации была вся деревня!

Вот шуму то было!

Продолжительность спектакля 2 часа с одним антрактом.