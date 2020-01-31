Соседи
В Городском концертном зале покажут народную комедию «Соседи или хочу на Сейшелы». Спектакль добрый, смешной, трогательный, как фильм «Любовь и голуби» и телесериал «Сваты».
Этот спектакль про нас с вами!
Герои спектакля — жители российской глубинки, и добрые соседи, и соперники, живущие рядом.
Все у всех на виду.
Вся история нашего спектакля разворачивается вокруг деревенского изобретателя Диогена, который вынашивает планы своих дивных проектов и, волей случая, получает возможность воплотить их в жизнь.
И вот появляется единственная в мире ППМ…
А что это — вы узнаете, посмотрев спектакль.
На презентации была вся деревня!
Вот шуму то было!
Продолжительность спектакля 2 часа с одним антрактом.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
14 октября 2020, среда
19:00
15 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
19 ноября, четверг 18:00
₽ Билеты: 640-1360 ₽
5 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
22 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 900 ₽
17 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
18 - 25 октября