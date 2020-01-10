ЗОМБ | все хиты |SUMMIT vol 3

14 февраля в CONCERT HALL выступит давно покоривший все музыкальные чарты и плейлисты талантливый исполнитель ЗОМБ. Автор таких хитов как: «HENNESY», «Делаем Флекс», «Панацея», «Даже не половина» и «Она горит на танцполе». Все эти треки получили ПЛАТИНОВУЮ сертификацию и звучат из колонок миллионов слушателей и поклонников.

Концерт входит в программу серии легендарных вечеринок SUMMIT. Ведущие вечера Гаути x Диесто.