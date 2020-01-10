ЗОМБ | все хиты |SUMMIT vol 3
14 февраля в CONCERT HALL выступит давно покоривший все музыкальные чарты и плейлисты талантливый исполнитель ЗОМБ. Автор таких хитов как: «HENNESY», «Делаем Флекс», «Панацея», «Даже не половина» и «Она горит на танцполе». Все эти треки получили ПЛАТИНОВУЮ сертификацию и звучат из колонок миллионов слушателей и поклонников.
Концерт входит в программу серии легендарных вечеринок SUMMIT. Ведущие вечера Гаути x Диесто.
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
14 февраля 2020, пятница
18:00
1 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 700-1500 ₽
10 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽
3 апреля, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
12 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 1360-2295 ₽
15 февраля, суббота 15:00
₽ Билеты: 400 ₽
7 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽