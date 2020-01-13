По независящим от Myslo-кассы причинам концерт отменен. Приносим свои извинения. Инструкция по возврату денежных средств поступит по эл.почте.

В Тульском областном центре молодежи выступят казачьи ансамбли народной песни и пляски «ВАР» и «Матрена Арт» с программой «Любо. Братцы, жить!»

Все вместе они рады представить вам праздничную программу ко Дню защитников Отечества «Любо. Братцы, жить!», в которую вошли произведения кубанских, донских, терских и других казачьих общин, чья музыка знакома многим поколениям наших соотечественников, любима и в застолье, и в гуляньях, и просто — для души! Они черпают энергию для своих ярких выступлений, демонстрирующих их музыкальное и боевое мастерство, во всем, что окружает — и более всего в доброте и душевном тепле окружающих, в блеске глаз благодарных слушателей, в бурных овациях восторженных зрителей.

Это коллективы профессиональных музыкантов с многолетним опытом игры на различных музыкальных инструментах и любовью к народному наигрышу, лихой пляске, душевной песне, вдохновляющим пейзажам родной стороны.

Многие из вокалистов — настоящие кубанские и донские казаки из различных станиц, экс- вокалисты кубанского национального хора (Павел Яшков — так же он победитель многих ТВ конкурсов).

Выступление ансамблей проходит, как под живые инструменты (баян, гармошку, гитару, балалайку, барабаны, бас гитару, всевозможные духовые инструменты), так и под профессиональные, авторские аранжировки.

Этот концерт — это мощное, многоголосное выступление с танцами, играми, мастер- классами от нашего «Атамана». Также казачьи ансамбли используют в своих выступлениях очень зрелищное шоу — казачий удалой перепляс, фланкировка шашками, нагайкой, кнутом, кортиками; привлекаются профессиональные танцоры, которые исполняют всевозможные трюки.

Эти коллективы участники многих телевизионных программ- «Поле чудес», «Судьба человека». «В гостях у Урганта» и др.

Такое выступление впечатлит любого зрителя и запомнится надолго!