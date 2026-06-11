Смотреть футбол гораздо веселее в компании единомышленников. А если на большом экране — вообще топ! Собрали тульские бары и пабы, где вы сможете поболеть от души за любимую команду и вас не попросят быть потише.

Фото из заведений.

Чемпионат мира по футболу — 2026 стартует уже сегодня и пройдет с 11 июня по 19 июля. Это первый чемпионат в истории, который примут сразу три страны: США, Канада и Мексика. А еще в этом году на соревнованиях выступит 48 команд — это на 16 больше, чем на предыдущих чемпионатах. Соответственно, и матчей будет рекордное количество — 104 игры.

В чемпионате 2026 года будут участвовать 1248 футболистов из 449 клубов 71 страны. Кстати, первая игра уже сегодня: сборная Мексики сразится со сборной ЮАР.

«Догнать Савранского»

Металлистов, 20-б

Бар притаился за углом одного из зданий на пешеходной улице в центре Тулы. Веранда заведения выходит на Казанскую набережную.



«Догнать Савранского» — ламповое местечко с дизайном в духе 90-х. Даже ковры имеются! Есть что выбрать из напитков и закусок, проектор тоже в деле. На нем и будут транслировать футбольные матчи.



Телефон для брони: +7 993 347-21-96.



«Зебитлз»

Союзная, 5-а

Атмосферное заведение в стиле английского паба в центре Тулы. Обширное меню, в том числе тартар из говядины, бифштекс, куриные крылышки и джерки. И конечно, сообразные пабу напитки.



По периметру помещения бара развешано несколько больших телевизоров. Футбол и другие спортивные соревнования здесь довольно часто транслируют.



В этом году ЧМ в «Зебитлз» показывать специально не планируют, но если придете и попросите включить трансляцию — ребята все сделают.

Телефон для брони: + 7 910 550-01-07.

«Башня»

Красноармейский пр., 14

Дизайн помещения в классическом европейском барном стиле: тяжелая дубовая мебель и витражи, напитки, закуски. «Башня» работает в Туле много лет.

Матчи и соревнования здесь показывают на постоянной основе.

Harat’s Pub

Красноармейский пр., 19

Harat’s — классический ирландский паб. Здесь уважают любителей футбола: матчи ЧМ тут можно посмотреть на пяти плазменных экранах и одном большом проекторе.



Зал вмещает порядка 200 человек, так что можно приходить большими компаниями.







Телефон: +7 (4872) 52-50-25

« ПАБ 3 ТАЙМ »

Болдина, 96-а

Местечко в Туле специализируется на спортивных трансляциях. Показывать здесь будут все матчи чемпионата, за исключением тех, которые не бьются с нашим часовым поясом.



В баре несколько телевизоров.





Телефон: +7 910 163-43-00.

Все подробности о том, как именно будет проходить трансляция — со звуком или без, — уточняйте по телефонам заведений.