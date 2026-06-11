Чемпионат мира по футболу — 2026 стартует уже сегодня и пройдет с 11 июня по 19 июля. Это первый чемпионат в истории, который примут сразу три страны: США, Канада и Мексика. А еще в этом году на соревнованиях выступит 48 команд — это на 16 больше, чем на предыдущих чемпионатах. Соответственно, и матчей будет рекордное количество — 104 игры.
В чемпионате 2026 года будут участвовать 1248 футболистов из 449 клубов 71 страны. Кстати, первая игра уже сегодня: сборная Мексики сразится со сборной ЮАР.
«Догнать Савранского»
Металлистов, 20-б
Бар притаился за углом одного из зданий на пешеходной улице в центре Тулы. Веранда заведения выходит на Казанскую набережную.
«Догнать Савранского» — ламповое местечко с дизайном в духе 90-х. Даже ковры имеются! Есть что выбрать из напитков и закусок, проектор тоже в деле. На нем и будут транслировать футбольные матчи.
Телефон для брони: +7 993 347-21-96.
«Зебитлз»
Союзная, 5-а
Атмосферное заведение в стиле английского паба в центре Тулы. Обширное меню, в том числе тартар из говядины, бифштекс, куриные крылышки и джерки. И конечно, сообразные пабу напитки.
По периметру помещения бара развешано несколько больших телевизоров. Футбол и другие спортивные соревнования здесь довольно часто транслируют.
В этом году ЧМ в «Зебитлз» показывать специально не планируют, но если придете и попросите включить трансляцию — ребята все сделают.
Телефон для брони: + 7 910 550-01-07.
«Башня»
Красноармейский пр., 14
Дизайн помещения в классическом европейском барном стиле: тяжелая дубовая мебель и витражи, напитки, закуски. «Башня» работает в Туле много лет.
Матчи и соревнования здесь показывают на постоянной основе.
Harat’s Pub
Красноармейский пр., 19
Harat’s — классический ирландский паб. Здесь уважают любителей футбола: матчи ЧМ тут можно посмотреть на пяти плазменных экранах и одном большом проекторе.
Зал вмещает порядка 200 человек, так что можно приходить большими компаниями.
Телефон: +7 (4872) 52-50-25
«ПАБ 3 ТАЙМ»
Болдина, 96-а
Местечко в Туле специализируется на спортивных трансляциях. Показывать здесь будут все матчи чемпионата, за исключением тех, которые не бьются с нашим часовым поясом.
В баре несколько телевизоров.
Телефон: +7 910 163-43-00.
Все подробности о том, как именно будет проходить трансляция — со звуком или без, — уточняйте по телефонам заведений.