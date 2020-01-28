13 февраля состоится очередной концерт проекта Concert Hall Exclusive. ВСТРЕЧАЙТЕ! Неподражаемый Клинтон Баберс (США), в сопровождении джазового коллектива «МАРС» (г.Тула) выступит на сцене Concert Hall.

Клинтон Баберс — талантливый певец, композитор, продюсер, аранжировщик и инструменталист, играющий на 18 различных инструментах. Его манеру исполнения часто сравнивают с John Mayer и Brian McKnight.

В феврале 2014 года Клинтон Баберс выпустил свой первый сольный альбом «Pieces of Me». С тех пор также последовало 3 альбома «6/88» (2015), «S.N.A.P.S» (2017) «Hunching» (2018).

Клинтон уже удачно завершил туры в США, Великобритании, Европе, Азии в рамках кампании BET Music Matters, а в 2020 впервые запланирован его тур в Россию. Артист много раз удостаивался чести открывать различные престижные шоу и фестивали на главной сцене, включая Pepsi FunkFest (2015/2016/2017/2018), One Music Fest (2015/2017) и другие.

Клинтон работал с такими артистами, как Patti LaBelle, Eric Roberson, Tank, Tyrese Gibson, Big Boi (Outkast) PJ Morton, Joe (Thomas), Jason Mraz, Joe Brooks, Algebra Blessett и многими другими.

Клинтон Баберс гарантированно поражает слушателей своим артистизмом, а его мелодичный голос и заразительная улыбка просто восхищают всех вокруг!

Клинтон Баберс пределенно является таким артистом, на которого приходят и посмотреть и послушать одновременно, превращая обыденный мир в сладкое созвучие музыкальных импровизаций.

ВНИМАНИЕ! КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!

Вход с 19.00. Начало концерта в 20.00. Бронирование столов по телефону +7(910)700-35-55