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Финал Командного первенства России

Финал Командного первенства России

В Чемпионате примут участие команды по предварительному отбору — сборные Пермского края, Республики Татарстан, Москвы, Московской области. Возрастная категория участников - до 12 лет.

Состав команды — 5 чел., каждый матч играется на 3-х досках, система проведения — круговая в 3 тура.

Расписание:

27 июня

12:00 — регистрация на командные турниры

12:30 — открытие командных турниров

13:30 — перерыв на обед

14:30 — 1 тур командных турниров

18:00 — дополнительные мероприятия

Открытие командных турниров состоится 27 июня в 12.30

28 июня

10:30 — 2 тур командных турниров

13:00 — перерыв на обед

14:00 — 3 тур командных турниров

17:30 — подведение итогов командных турниров

18:00 — дополнительные мероприятия

 

Стоимость: 300 р. -трансфер от от ж/д вокзала Тулы до Парк-отеля

Где и когда?
Золотой осетр, парк-отель
Венев, Венёвский район, Осетровское лесничество
27 июня 2018, среда
12:30
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28 июня 2018, четверг
10:30
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