Финал Командного первенства России
В Чемпионате примут участие команды по предварительному отбору — сборные Пермского края, Республики Татарстан, Москвы, Московской области. Возрастная категория участников - до 12 лет.
Состав команды — 5 чел., каждый матч играется на 3-х досках, система проведения — круговая в 3 тура.
Расписание:
27 июня
12:00 — регистрация на командные турниры
12:30 — открытие командных турниров
13:30 — перерыв на обед
14:30 — 1 тур командных турниров
18:00 — дополнительные мероприятия
Открытие командных турниров состоится 27 июня в 12.30
28 июня
10:30 — 2 тур командных турниров
13:00 — перерыв на обед
14:00 — 3 тур командных турниров
17:30 — подведение итогов командных турниров
18:00 — дополнительные мероприятия
Стоимость: 300 р. -трансфер от от ж/д вокзала Тулы до Парк-отеля