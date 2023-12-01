Тульский симфонический оркестр и дирижер Игорь Манашеров

16 декабря Тульский филармонический симфонический оркестр и дирижер Игорь Манашеров приглашают слушателей отправиться в волшебную страну музыки Чайковского. В программу концерта вошли самые «новогодние» произведения великого русского композитора.

«Щелкунчик» и «Спящая красавица». Две прекрасные сказки, в которых искренняя и чистая любовь побеждает силы зла. Два самых известных в мире классических балета с великолепной музыкой Чайковского, которая для многих стала символом новогоднего настроения и рождественского чуда, которое всегда случается.

На концерте прозвучат симфонические сюиты из «Щелкунчика и «Спящей красавицы», а также Первая симфония Чайковского, которую автор назвал «Зимние грёзы». В музыке этого произведения отразились впечатления композитора от русской природы, которую он очень любил и воспоминания детских лет о зимней дороге из далекого уральского городка Воткинска в Петербург, куда родители везли его учиться…