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Тульский симфонический оркестр и дирижер Игорь Манашеров

Тульский симфонический оркестр и дирижер Игорь Манашеров

16 декабря Тульский филармонический симфонический оркестр и дирижер Игорь Манашеров приглашают слушателей отправиться в волшебную страну музыки Чайковского. В программу концерта вошли самые «новогодние» произведения великого русского композитора.

«Щелкунчик» и «Спящая красавица». Две прекрасные сказки, в которых искренняя и чистая любовь побеждает силы зла. Два самых известных в мире классических балета с великолепной музыкой Чайковского, которая для многих стала символом новогоднего настроения и рождественского чуда, которое всегда случается.

На концерте прозвучат симфонические сюиты из «Щелкунчика и «Спящей красавицы», а также Первая симфония Чайковского, которую автор назвал «Зимние грёзы». В музыке этого произведения отразились впечатления композитора от русской природы, которую он очень любил и воспоминания детских лет о зимней дороге из далекого уральского городка Воткинска в Петербург, куда родители везли его учиться…

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
16 декабря 2023, суббота
17:00
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