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Максим Галкин

Максим Галкин

В Городском концертном зале состоится юмористическое шоу Максима Галкина. В программе вечера будут представлены неожиданные пародии и новые песни. Приходите и разделите его заразительный смех, хорошее настроение, остроумные шутки и невероятный вокальный талант. Вы проведете незабываемый вечер, получите массу удовольствия и зарядитесь позитивной энергией на долгое время!

Каждая миниатюра, каждая реприза отточена до филигранного блеска. На его концертах зрители неудержимо смеются и восхищаются мастерством артиста. Максим Галкин элегантно, мастерски управляет настроением публики, не отпускает ее ни на минуту, связывая невидимыми нитями ярко освещенную сцену и зрительный зал. И то, как Максим чувствует аудиторию, управляет ее настроением, вероятно, является его важнейшим качеством, которым обладают только большие мастера своего дела.

Дополнительная информация по тел.: 79−03−86, 8−905−621−60−02

Билеты можно приобрести в ТЦ «Подкова» (ул. Коминтерна, 2-a)

 

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
4 февраля 2019, понедельник
19:00
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