5 июля: самая умная курица в мире и невероятное произведение от мастера карвинга

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О погоде на выходных. Сегодня в Туле обещают дождь с грозой, а воздух прогреется до +30 градусов. В субботу станет облачно с проясненями, а в воскресенье все облака разойдутся и до +26 градусов.

Курица Лейси из Канады установила новый рекорд Книги рекордов Гиннесса как самая смышленая курица. За одну минуту она смогла распознать шесть различных цифр, букв и цветов.

Владелица Лейси, Эмили Кэррингтон, хотела доказать, что куры не такие глупые животные, как многие считают. Она приобрела несколько куриц, в том числе и Лейси, и начала их тренировать.

В ходе тренировок куры учились клевать в нужный магнит, чтобы получить угощение. Поначалу им было трудно, но со временем они стали лучше справляться с задачей. Курице Лейси понадобился всего день или два, чтобы запомнить одну форму буквы или цифры.

В соревновании среди 16 куриц Лейси показала самую высокую точность. Ее история вдохновила многих людей по всему миру, продемонстрировав, что животные способны на невероятные вещи, если им предоставить возможность учиться.

Мощно встречаем пятницу вместе с Linkin Park - Fighting Myself.

Китайский мастер карвинга поднял это искусство на новый уровень, создавая на арбузах поразительно сложные и изящные композиции. Его работы не просто декоративные элементы, а настоящие произведения искусства, полные деталей и мастерства.

В отличие от традиционных резных изображений цветов или животных, этот художник создает сложные, многослойные композиции, наполненные тонкими деталями и изяществом. Его искусство заставляет задуматься о хрупкости красоты и скоротечности времени.

Поражает, что все эти виртуозные манипуляции выполняются ради мимолетного результата - ведь сохранить такое творение надолго невозможно.

Алехандро Паскуале - испанский художник, родившийся в 1984 году в Буэнос-Айресе. Он известен своими абстрактными и экспрессионистскими работами, которые отражают его внутренний мир и эмоциональное состояние. Паскуале часто использует яркие цвета и динамичные формы, чтобы передать свои мысли и чувства через свои произведения.

Чудесного настроения!