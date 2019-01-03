Унесённые призраками
Страна:
Япония
Премьера:
03.01.2019
Режиссер:
Хаяо Миядзаки
Актеры:
Руми Хираги, Ирино Мию, Мари Нацуки, Такаси Найто, Ясуко Савагути
Жанр:
Анимационный, Приключение, Аниме, Фэнтези
Продолжительноcть:
125 минут
Возрастные ограничения:
6+
Рейтинг:
8.50
Тихиро с мамой и папой переезжают в новый дом. Заблудившись по дороге, они оказываются в странном пустынном городе, где их ждет великолепный пир. Родители с жадностью набрасываются на еду и к ужасу девочки превращаются в свиней, став пленниками злой колдуньи Юбабы. Теперь, оказавшись одна среди волшебных существ и загадочных видений, Тихиро должна придумать, как избавить своих родителей от чар коварной старухи.
Сегодня
|
15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
12 - 19 июня
11 мая - 19 июня 2023
6 - 19 июня
26 мая - 24 июня
4 - 19 июня
4 мая - 21 июня 2023