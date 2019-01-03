Унесённые призраками

Страна: Япония

Премьера: 03.01.2019

Режиссер: Хаяо Миядзаки

Актеры: Руми Хираги, Ирино Мию, Мари Нацуки, Такаси Найто, Ясуко Савагути

Жанр: Анимационный, Приключение, Аниме, Фэнтези

Продолжительноcть: 125 минут

Возрастные ограничения: 6+

Рейтинг: 8.50

Тихиро с мамой и папой переезжают в новый дом. Заблудившись по дороге, они оказываются в странном пустынном городе, где их ждет великолепный пир. Родители с жадностью набрасываются на еду и к ужасу девочки превращаются в свиней, став пленниками злой колдуньи Юбабы. Теперь, оказавшись одна среди волшебных существ и загадочных видений, Тихиро должна придумать, как избавить своих родителей от чар коварной старухи.