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Унесённые призраками

Унесённые призраками

Страна:
Япония
 
Премьера:
03.01.2019
 
Режиссер:
Хаяо Миядзаки
  
Актеры:
Руми Хираги, Ирино Мию, Мари Нацуки, Такаси Найто, Ясуко Савагути
  
Жанр:
Анимационный, Приключение, Аниме, Фэнтези
  
Продолжительноcть:
125 минут
  
Возрастные ограничения:
6+
 
Рейтинг:
8.50
 
 

Тихиро с мамой и папой переезжают в новый дом. Заблудившись по дороге, они оказываются в странном пустынном городе, где их ждет великолепный пир. Родители с жадностью набрасываются на еду и к ужасу девочки превращаются в свиней, став пленниками злой колдуньи Юбабы. Теперь, оказавшись одна среди волшебных существ и загадочных видений, Тихиро должна придумать, как избавить своих родителей от чар коварной старухи.

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