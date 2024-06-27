Бывший в помощь
Премьера:
27.06.2024
Режиссер:
Георгий Малков, Максим Максимов
Актеры:
Вячеслав Чепурченко, Ирина Безряднова, Роман Курцын, Ян Цапник, Ксения Кутепова, Маргарита Аброськина, Юрий Насонов, Андрей Пынзару, Ульяна Чжан
Жанр:
Ромком
Возрастные ограничения:
16+
Герман с Лерой готовятся к свадьбе. Жених собирается подарить своей избраннице автомобиль, но в автосалоне настойчиво предлагают сделать тест-драйв. Продавцом салона оказывается бывший парень Леры — Макс, безбашенный каскадер, который пытается заработать на своих видеороликах с трюками, а пока подрабатывает в автосалоне. Жених, невеста и ее бывший в одной машине — к беде. Макс устраивает безумный форсаж, который заканчивает экстремальным торможением, в результате чего срабатывают подушки безопасности. Лера получает травму и забывает последний год жизни, а с ним — Германа.
Сегодня
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
14:55
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
15:10
|Кинотеатр (Суворов)
|
16:00
|Синема Стар
|
18:45
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
19:10
|Кинотеатр (Суворов)
|
19:20
|Синема Стар
28 июня, пятница
|
14:50
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
16:00
|Синема Стар
|
18:40
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
19:10
|Кинотеатр (Суворов)
|
19:20
|Синема Стар
29 июня, суббота
|
14:55
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
15:10
|Кинотеатр (Суворов)
|
16:00
|Синема Стар
|
18:45
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
19:10
|Кинотеатр (Суворов)
|
19:20
|Синема Стар
30 июня, воскресенье
|
14:50
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
15:10
|Кинотеатр (Суворов)
|
16:00
|Синема Стар
|
18:40
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
19:10
|Кинотеатр (Суворов)
|
19:20
|Синема Стар
1 июля, понедельник
|
14:55
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
15:10
|Кинотеатр (Суворов)
|
16:00
|Синема Стар
|
18:45
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
19:10
|Кинотеатр (Суворов)
|
19:20
|Синема Стар
2 июля, вторник
|
14:50
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
15:10
|Кинотеатр (Суворов)
|
16:00
|Синема Стар
|
18:40
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
19:10
|Кинотеатр (Суворов)
|
19:20
|Синема Стар
3 июля, среда
|
14:55
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
15:10
|Кинотеатр (Суворов)
|
16:00
|Синема Стар
|
18:45
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
19:10
|Кинотеатр (Суворов)
|
19:20
|Синема Стар
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
28 июня, пятница
|Кинотеатр (Суворов)
|
19:10
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
14:50
18:40
|Синема Стар
|
16:00
19:20
29 июня, суббота
|Кинотеатр (Суворов)
|
15:10
19:10
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
14:55
18:45
|Синема Стар
|
16:00
19:20
30 июня, воскресенье
|Кинотеатр (Суворов)
|
15:10
19:10
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
14:50
18:40
|Синема Стар
|
16:00
19:20
1 июля, понедельник
|Кинотеатр (Суворов)
|
15:10
19:10
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
14:55
18:45
|Синема Стар
|
16:00
19:20
2 июля, вторник
|Кинотеатр (Суворов)
|
15:10
19:10
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
14:50
18:40
|Синема Стар
|
16:00
19:20
3 июля, среда
|Кинотеатр (Суворов)
|
15:10
19:10
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
14:55
18:45
|Синема Стар
|
16:00
19:20
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