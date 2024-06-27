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Бывший в помощь

Бывший в помощь

Премьера:
27.06.2024
 
Режиссер:
Георгий Малков, Максим Максимов
  
Актеры:
Вячеслав Чепурченко, Ирина Безряднова, Роман Курцын, Ян Цапник, Ксения Кутепова, Маргарита Аброськина, Юрий Насонов, Андрей Пынзару, Ульяна Чжан
  
Жанр:
Ромком
  
Возрастные ограничения:
16+
 

Герман с Лерой готовятся к свадьбе. Жених собирается подарить своей избраннице автомобиль, но в автосалоне настойчиво предлагают сделать тест-драйв. Продавцом салона оказывается бывший парень Леры — Макс, безбашенный каскадер, который пытается заработать на своих видеороликах с трюками, а пока подрабатывает в автосалоне. Жених, невеста и ее бывший в одной машине — к беде. Макс устраивает безумный форсаж, который заканчивает экстремальным торможением, в результате чего срабатывают подушки безопасности. Лера получает травму и забывает последний год жизни, а с ним — Германа.

Сегодня
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
14:55
Кинотеатр 3D (Одоев)
15:10
Кинотеатр (Суворов)
16:00
Синема Стар
18:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:10
Кинотеатр (Суворов)
19:20
Синема Стар
28 июня, пятница
14:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
16:00
Синема Стар
18:40
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:10
Кинотеатр (Суворов)
19:20
Синема Стар
29 июня, суббота
14:55
Кинотеатр 3D (Одоев)
15:10
Кинотеатр (Суворов)
16:00
Синема Стар
18:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:10
Кинотеатр (Суворов)
19:20
Синема Стар
30 июня, воскресенье
14:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
15:10
Кинотеатр (Суворов)
16:00
Синема Стар
18:40
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:10
Кинотеатр (Суворов)
19:20
Синема Стар
1 июля, понедельник
14:55
Кинотеатр 3D (Одоев)
15:10
Кинотеатр (Суворов)
16:00
Синема Стар
18:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:10
Кинотеатр (Суворов)
19:20
Синема Стар
2 июля, вторник
14:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
15:10
Кинотеатр (Суворов)
16:00
Синема Стар
18:40
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:10
Кинотеатр (Суворов)
19:20
Синема Стар
3 июля, среда
14:55
Кинотеатр 3D (Одоев)
15:10
Кинотеатр (Суворов)
16:00
Синема Стар
18:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:10
Кинотеатр (Суворов)
19:20
Синема Стар
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Полночь с дьяволом
4 - 26 июня
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27 - 30 июня
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26 мая - 26 июня
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1 июня - 2 июля
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12 - 26 июня
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