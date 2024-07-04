Влюбилась в гонг и открыла студию: тулячка о шуме океана и поющих чашах на старинной мансарде

Фото Анастасии Селезневой.

Старинная мансарда в сердце оружейной столицы, чистая парадная с витиеватой лестницей, окна в стиле каталонского архитектора Гауди и — Анна Григорьева, владелица гонг-студии. Это место, где используют звуки гонга для достижения глубокой релаксации и медитативного состояния. Мощные вибрации помогают участникам медитации отвлечься от внешних раздражителей и погрузиться в себя.

— Это красивое место для студии нашла случайно год назад, можно сказать, влюбилась с первого взгляда. Оказалось, что и соседей вокруг нет, — только лестничная площадка. А значит, можно спокойно звучать!

— Кто-то расслабляется в барах, а кто-то приходит на медитации. Каждому свое. В ходе гонг-медитации человек отключается от стрессов, переживаний, суеты... Я играю на инструментах так, как чувствую, и каждый раз получается что-то новое. Мне нравится это самовыражение, свобода в музыке, — рассказывает Анна.

Она родилась в Самарканде (Узбекистан), затем переехала жить и учиться в Москву. Там женщина провела 25 лет своей жизни, но себя в столице так и не нашла. Потом влюбилась в звукотерапию, в гонг. В апреле 2022 года переехала в Тулу. Теперь называет себя тулячкой и признается, что открывать свое дело было страшно.

— Такое ощущение, что именно в Туле и началась моя настоящая жизнь: первая выставка фотографий, походы и теперь вот студия. В голове крутились вопросы: а кто придет? кому это вообще будет интересно? а где я найду место под гонг-студию? Но в итоге сарафанное радио сделало свое дело: на медитации стали приходить люди. Особой популярностью пользуются практики с гонгом.

Причем и я выросла вместе со студией. Она меня «воспитывает».

Звуки и вибрации гонга, хрустальных чаш, помогают нормализовать сон, снять стресс, растворить напряжение, говорит Анна. Вибрации гонга погружают в состояние покоя, тело получает виброакустический массаж.

На Руси говорили, что постояв под колоколом, можно избавиться от негативных мыслей и «настроить организм». В старину в Европе во время массовых эпидемий чумы и холеры тоже непрерывно звонили в колокола — «дезинфицировали территории звуком». Анна говорит, что звуки гонга — примерно то же самое.

Помимо гонга, у нее целый арсенал оборудования: колокольчики, шум ручья, шум океана, погремушки (панги, орех), ксилофон, шаманский бубен и др. За спиной у женщины музыкальное образование. Именно оно помогает ей тонко чувствовать ритм инструментов.

— Теперь я провожу в студии музыкальные концерты, сеансы арт-терапии. Есть даже ночь гонгов. Она длится 6 часов — с 22.00 до 4.00. После таких ночей у людей в жизни происходят кардинальные изменения!

Когда практика заканчивается, я всегда говорю участникам сохранять в себе высокие вибрации, тогда к вам «не прилипнет ничего плохого». Когда человек постоянно в стрессе и конфликтах, у него просто исчерпывается ресурс, а значит, не хватает энергии на воплощение желаний.

Есть традиция — загадывать желания и подвязывать ленточки. Корреспондент Myslo не упустила свой шанс и тоже загадала желание. Посмотрим, сбудется ли.