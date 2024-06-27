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Мой любимый чемпион

Мой любимый чемпион

Премьера:
27.06.2024
 
Режиссер:
Александр Данилов
  
Актеры:
Екатерина Вилкова, Людмила Артемьева, Илья Любимов, Василиса Коростышевская, Егор Бероев, Виталий Хаев, Наталья Тетенова, Дмитрий Колчин, Татьяна Орлова, Екатерина Федулова, Анжелика Печка, Денис Яковлев, Степан Емельянов, Александр Кузнецов, Александр Шестопалов, Вадим Пироженко, Ирина Абросимова
  
Жанр:
Приключение, Драматический
  
Продолжительноcть:
98 минут
  
Возрастные ограничения:
6+
 

Лучший друг Саши — конь Джонатан. Только он может разделить с 13-летней девочкой ее радости, потери и надежды. Сашу не понимают ни одноклассники, ни мама. По ее мнению, строптивый конь, напоминающий девочке об отце, является обузой для семьи. И только бабушка готова на любые безрассудства, чтобы поддержать Сашу в стремлении сохранить лошадь. Для этого юной спортсменке и Джонатану предстоит пройти долгий путь, ведущий к большим победам и новым открытиям.

Сегодня
10:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Люксор Тула
12:15
Алмаз Синема
12:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10
Люксор Тула
13:45
Иллизиум (Новомосковск)
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:50
Люксор Тула
16:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Алмаз Синема
18:20
Иллизиум (Новомосковск)
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40
Люксор Тула
Завтра
10:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Люксор Тула
12:15
Алмаз Синема
12:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10
Люксор Тула
13:45
Иллизиум (Новомосковск)
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:50
Люксор Тула
16:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Алмаз Синема
18:20
Иллизиум (Новомосковск)
19:00
Люксор Тула
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
29 июня, суббота
10:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:15
Алмаз Синема
12:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10
Люксор Тула
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:20
Люксор Тула
16:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30
Люксор Тула
18:00
Алмаз Синема
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40
Люксор Тула
30 июня, воскресенье
10:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:30
Люксор Тула
12:15
Алмаз Синема
12:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10
Люксор Тула
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00
Люксор Тула
16:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Алмаз Синема
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40
Люксор Тула
1 июля, понедельник
10:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:15
Алмаз Синема
12:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Алмаз Синема
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
2 июля, вторник
10:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:15
Алмаз Синема
12:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Алмаз Синема
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
3 июля, среда
10:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:15
Алмаз Синема
12:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Алмаз Синема
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Расписание на все дни
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27 июня - 2 июля
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27 июня - 3 июля
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Манюня: Приключения в Москве
26 мая - 3 июля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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