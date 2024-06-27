Мой любимый чемпион
Премьера:
27.06.2024
Режиссер:
Александр Данилов
Актеры:
Екатерина Вилкова, Людмила Артемьева, Илья Любимов, Василиса Коростышевская, Егор Бероев, Виталий Хаев, Наталья Тетенова, Дмитрий Колчин, Татьяна Орлова, Екатерина Федулова, Анжелика Печка, Денис Яковлев, Степан Емельянов, Александр Кузнецов, Александр Шестопалов, Вадим Пироженко, Ирина Абросимова
Жанр:
Приключение, Драматический
Продолжительноcть:
98 минут
Возрастные ограничения:
6+
Лучший друг Саши — конь Джонатан. Только он может разделить с 13-летней девочкой ее радости, потери и надежды. Сашу не понимают ни одноклассники, ни мама. По ее мнению, строптивый конь, напоминающий девочке об отце, является обузой для семьи. И только бабушка готова на любые безрассудства, чтобы поддержать Сашу в стремлении сохранить лошадь. Для этого юной спортсменке и Джонатану предстоит пройти долгий путь, ведущий к большим победам и новым открытиям.
Сегодня
Завтра
29 июня, суббота
30 июня, воскресенье
1 июля, понедельник
|
10:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:15
|Алмаз Синема
|
12:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:00
|Алмаз Синема
|
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
2 июля, вторник
|
10:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:15
|Алмаз Синема
|
12:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:00
|Алмаз Синема
|
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
3 июля, среда
|
10:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:15
|Алмаз Синема
|
12:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:00
|Алмаз Синема
|
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Алмаз Синема
|
12:15
18:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
13:45
18:20
|Люксор Тула
|
11:00
13:10
15:50
19:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
12:45
14:50
16:55
19:00
Завтра
|Алмаз Синема
|
12:15
18:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
13:45
18:20
|Люксор Тула
|
11:00
13:10
15:50
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
12:45
14:50
16:55
19:00
29 июня, суббота
|Алмаз Синема
|
12:15
18:00
|Люксор Тула
|
13:10
15:20
17:30
19:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
12:45
14:50
16:55
19:00
30 июня, воскресенье
|Алмаз Синема
|
12:15
18:00
|Люксор Тула
|
11:30
13:10
16:00
19:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
12:45
14:50
16:55
19:00
1 июля, понедельник
|Алмаз Синема
|
12:15
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
12:45
14:50
16:55
19:00
2 июля, вторник
|Алмаз Синема
|
12:15
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
12:45
14:50
16:55
19:00
3 июля, среда
|Алмаз Синема
|
12:15
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
12:45
14:50
16:55
19:00
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