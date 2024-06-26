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Где в Туле работают бесплатные уличные туалеты и как они выглядят – обзор Myslo
Фото Алексея Пирязева.

Где в Туле работают бесплатные уличные туалеты и как они выглядят – обзор Myslo

Как хочется при необходимости воспользоваться чистой, комфортной и просторной уборной в городе! Соотносятся ли наши желания с возможностями тульских общественных туалетов, выяснил Myslo.

Куда цивильно сходить по нужде в городе? Можно в ТЦ или кафе, а можно — в городские бесплатные уборные. На балансе администрации Тулы пять общественных туалетов:

  • в сквере «Тульское чаепитие» на ул. Октябрьской;
  • в сквере Воинов-интернационалистов на ул. Демонстрации; 
  • на Пролетарской набережной;
  • в Могилевском сквере на пр. Ленина;
  • возле ТЦ «Кировский» (возле ул. Баженова, 6).

В них мы и заглянули в первую очередь. Забегая вперёд, скажем: туалеты обслуживают на четыре с двумя плюсами. 

пролетарская набережная

Если не знать, где именно находится общественный туалет на набережной, можно упустить драгоценное время.

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Знайте: кабинки спрятались около съезда на набережную с моста. В них чувствуется лёгкий неприятный запах, но полы и стены внутри чистые, работает смыв, кабинки легко и плотно закрываются — за приватность можно не беспокоиться. Есть бумага, но вот дозатора для мыла мы не обнаружили.

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Наша оценка: 4 из 5.

сквер «тульское чаепитие»

Туалет находится возле цветочного киоска. Проблем с его поиском возникнуть не должно — он прямо при входе в сквер.

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Здесь всё то же, что и на Пролетарской набережной, только бумаги уже нет. Этот туалет выглядит чуть менее привлекательно, но при необходимости нужную службу сослужит. 

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Наша оценка: 3 из 5.

могилёвский сквер

Сказать про этот туалет нечего, кроме того, что он в очень хорошем состоянии. Он стоит у кафе на окраине Могилёвского сквера. Здесь мы решили заглянуть в кабинку для инвалидов — вдруг её забывают убирать?

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Оказалось, что и в специальной кабинке всё в порядке. Вода в бачке и раковине есть, бумага есть, брызг и следов грязи на полу не обнаружено. Не хватило только мыла.

cd28d2e7-cea4-4cc3-84f8-c32cab8786f1.jpg

Наша оценка: 4 из 5.

 Сквер воинов-интернационалистов

Это один из двух туалетов администрации, где возле раковины есть дозатор для мыла. И вода есть. За всеми этими благами заворачивайте к спортплощадке в сквере.

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А вот туалетной бумаги здесь не оказалось. Возможно, её просто быстро истратили и не успели заменить, потому что сквер очень оживлённый: даже в разгар рабочего дня во вторник здесь много отдыхающих. Туалет в порядке, пол и стены чистые. При большой необходимости заглянуть сюда можно без опасений.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/5e/2c/5636-5707-498a-ad1d-1367a2103fc0/605b4752-030d-47cb-9e95-df7508583ee7.jpg

Наша оценка: 4 из 5.

туалет возле тц «кировский»

Ещё один хороший новый туалет. Он находится за торговым центром «Кировский», ориентир — дом № 6 по улице Баженова.

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Внутри почти идеально, единственное — нет мыла (но бумага и вода на месте). А ещё почему-то была закрыта дверь кабинки для инвалидов. Но рабочий тут же открыл ее, увидев наш интерес.

9be66f8f-70ae-43e8-be74-99d912e24547.jpg

Наша оценка: 4 из 5.

 

А вот туалеты, за которые администрация города уже не несёт ответственности. И тут есть недочёты.

Туалет около ДК металлургов

Кабинки находятся слева от здания ДК за воротами. Здание туалета новое, снаружи выглядит неплохо.

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А вот внутри всё уже не так хорошо: грязновато, в унитазе не смыто. Но это вопрос, скорее, к самим пользователям туалета. Вода есть, туалетной бумаги и мыла нет.

9bfefdcc-df3e-42bc-a101-10e2214aa961.jpg

Наша оценка: 3 из 5.

Казанская набережная 

Туалетов на набережной два. Мы выбрали тот, что пристроен к кофейне в центре. 

add17e10-0236-400b-a887-128e80bb0243.jpg

Здесь нас постигло разочарование. Не может туалет в самом сердце города выглядеть (и пахнуть!) таким образом.

Ничего нет — ни мыла, ни бумаги, ни салфеток, ни сушилки для рук. На дверь впору вешать объявление «Приходи со своим». Запах ужасный, в одной из трёх кабинок в женском туалете подтекает — пользоваться ею нельзя. 

Это, кстати, единственный плюс — разделение туалета на мужской и женский. 

b3b7b78d-025a-4cbe-89f2-f95c0172f154.jpg

Наша оценка: 2 из 5.

ЦПКиО им. Белоусова

В конце мая туляки заметили, что в общественном туалете на пляже в Центральном парке закрыты двери. Купальный сезон тогда ещё официально не начался, но из-за жары жители города уже приходили купаться в пруду. Тогда администрация сказала, что туалет откроется 1 июня. Туда-то мы и направились с проверкой.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/5e/2c/5636-5707-498a-ad1d-1367a2103fc0/ea175009-0e50-400a-b6ac-28b24badc91c.jpg

Самое главное разочарование в этом туалете — чаша Генуя в полу. В простонародье — дырка. Это единственный туалет в нашем обзоре без современного унитаза — минус за неудобства.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/5e/2c/5636-5707-498a-ad1d-1367a2103fc0/6f1300f9-c403-41fd-812c-76f7184869be.jpg

Да и в целом туалет выглядит не самым опрятным: туалетная бумага — общая на все кабинки, нужно брать сразу. Мыла нет, внутри возникает ощущение «потёртости». А ещё туалет частенько используют как кабинку для переодевания. 

4141b9a0-ec92-46bd-8ceb-67808d4323e3.jpg

Наша оценка: 3 из 5.

Кстати, всего в Центральном парке семь туалетов: у здания «Динамо», возле площадки «Драйв», на велодорожке, фонтанной площади, на пляжной территории, у зооуголка и на большом кругу около детского городка.

Пролетарский парк

А вот туалет в Пролетарском парке. Снаружи он доверия не внушает.

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Но внутри чисто, опрятно, есть туалетная бумага, мыло и сушилка для рук. В мужском и женском отделениях по три кабинки — это удобно. В Пролетарском парке людей, конечно, поменьше, чем на набережной или в Центральном, но и за чистотой здесь явно следят лучше.

278b1b81-77f3-4ec6-9052-465af251f9e4.jpg

44868297-bccb-4d5c-bc8c-bcaadde4db03.jpg

Наша оценка: 4 из 5.

p.s.

Самый грязный туалет 

Это «чудище» разместилось около подземного перехода на остановке «Ул. Мосина». Уберегаем вас от досадной ошибки: не заглядывайте внутрь, если не хотите испортить себе аппетит на весь оставшийся день!

По какой-то нелепой причине прямо в центре города стоит кабинка, которая источает ужасный запах и привлекает тучи мух: внутри стены и пол измазаны нечистотами. Призываем всех ответственных решить проблему.

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Наша оценка: 0 из 5.

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сегодня, в 12:00 +2
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