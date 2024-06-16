Игрушка на лето и американская классика: какие кабриолеты продают туляки

Фото: avito.ru

В нашей рубрике «Купи-продай» есть свои традиции. Одна из них – летняя подборка кабриолетов, выставленных на продажу в Тульской области. Машина «без крыши» – это не про практичность, а, скорее, про эмоции и впечатления. Без долгих предисловий – поехали!

Самый бюджетный вариант сегодняшнего обзора – Ford Focus в редком для этой модели исполнении со складной жёсткой крышей. Машина проехала 126490 км. Согласно описанию, куплена в сентябре 2009 года у официального дилера в России. Один собственник, оригинальный ПТС.

Вот что пишет продавец: «По кузову – есть мелкие сколы и пара косметических окрасов. В остальном все выглядит отлично. Все стёкла оригинальные, лобовое без трещин. Надежный мотор 1,6 л и безотказная механическая коробка. Подвеска без посторонних шумов. Комплектация с многозонным климатом и хорошей акустической системой. Сиденья с подогревом, мультируль с круиз-контролем». Цена – 1050000 рублей.

Следующий кабриолет – от немецкого концерна Volkswagen. Модель – EOS, 2011 год выпуска, два владельца по ПТС. «Заряженный» двигатель объёмом 1,4 л. выдаёт 160 «лошадей», работая в паре с обычной «механикой», на одометре – 215000 км.

Описание от владельца выглядит так: «Отличный автомобиль, игрушка на лето. Очень динамичный, управляемый и привлекающий к себе очень много внимания. В отличном состоянии как внешне, так и технически, полностью обслужен и не требует дополнительных вложений. ПТС оригинал, сервисная книжка, родной пробег». Стоит этот кабриолет 1295000 рублей.

За симпатичный Mini Cooper бирюзового цвета с мягкой складной крышей продавец хочет получить 1,9 млн рублей. Машина выпущена в 2015 году и за 9 лет проехала 107000 км. Двигатель объёмом полтора литра, коробка передач – автоматическая.

Комментарий владельца короткий и деловой: «Автомобиль в отличном техническом состоянии. Гаражное гранение, ТО каждые 10 тыс. В прошлом году менял полностью тормозную жидкость, антифриз и масло в коробке. Машина без нареканий, сел и поехал. Продаю в связи с покупкой нового авто».

Конечно же, в этом обзоре не обойдётся без самой «кабриолетной» машины – Chevrolet Camaro. Агрессивная внешность и богатое прошлое этой модели толкают многих владельцев на необдуманные поступки. Но сознательному и аккуратному водителю эта машина доставит истинное удовольствие.

По технической части всё просто и понятно: два литра, 275 л. с., автомат и задний привод. Два владельца, пробег – 97000 км. Описание лаконичное: «Машина в отличном состоянии. Все работает. Привезена из Японии, на материке первое лето. В родном окрасе, ДТП не было. Зимой не эксплуатировалась». Стоимость – 2850000 рублей.

Самый дорогой вариант этой подборки – ещё один представитель американской классики. За Ford Mustang 2018 года выпуска просят 3,2 млн рублей. Двигатель 2,3 литра выдаёт 317 «лошадей», коробка – автоматическая, привод – задний.

Один владелец, на одометре 75000 км. Вот что пишет продавец: «Русифицированная приборная панель, электронный ПТС. Все подушки безопасности родные. Автомобиль не оставляет людей на дорогах равнодушными. Вживую выглядит невероятно».