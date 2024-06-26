С 5 по 7 июля в Романцевских горах состоится спортивный фестиваль «Кондуки Спорт Фест 2024».

Для участников фестиваля подготовлен выбор различных видов спорта, программа для детей, концерты, конкурсы и показательные выступления.

В соревнованиях примут участие порядка 400 любителей здорового и активного образа жизни.

Подробное расписание спортивного праздника и регистрация по ссылке.