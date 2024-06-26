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Кондуки Спорт Фест 2024

Кондуки Спорт Фест 2024

С 5 по 7 июля в Романцевских горах состоится спортивный фестиваль «Кондуки Спорт Фест 2024».

Для участников фестиваля подготовлен выбор различных видов спорта, программа для детей, концерты, конкурсы и показательные выступления.
В соревнованиях примут участие порядка 400 любителей здорового и активного образа жизни.

Подробное расписание спортивного праздника и регистрация по ссылке.

Где и когда?
деревня Кондуки
Кондуки , Тульская обл., Узловский р-он, дер. Кондуки
5 июля 2024, пятница
21:30
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6 июля 2024, суббота
21:30
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7 июля 2024, воскресенье
21:30
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