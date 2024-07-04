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Паранормальное. Маяк

Паранормальное. Маяк

Премьера:
04.07.2024
 
Режиссер:
Анхелес Эрнандес
  
Актеры:
Уго Сильва, Ирена Монтала, Зои Арнао, Ноэлия Бальбо, Серхио Кастельянос
  
Жанр:
Триллер, Ужасы
  
Продолжительноcть:
97 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Лидия и ее отец Пабло переезжают на далекий маяк, доставшийся им в наследство от деда. Лидия приходит в себя после гибели матери, а Пабло как может заботится о дочери. Вскоре у девушки появляется новый симпатичный друг, и, казалось бы, жизнь начинает налаживаться. Но, как известно, маяки не только помогают кораблям, но и привлекают таинственные силы. Свет маяка может свести с ума, а может заставить поверить в реальность призраков.

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