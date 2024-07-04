Паранормальное. Маяк

Премьера: 04.07.2024

Режиссер: Анхелес Эрнандес

Актеры: Уго Сильва, Ирена Монтала, Зои Арнао, Ноэлия Бальбо, Серхио Кастельянос

Жанр: Триллер, Ужасы

Продолжительноcть: 97 минут

Возрастные ограничения: 18+

Лидия и ее отец Пабло переезжают на далекий маяк, доставшийся им в наследство от деда. Лидия приходит в себя после гибели матери, а Пабло как может заботится о дочери. Вскоре у девушки появляется новый симпатичный друг, и, казалось бы, жизнь начинает налаживаться. Но, как известно, маяки не только помогают кораблям, но и привлекают таинственные силы. Свет маяка может свести с ума, а может заставить поверить в реальность призраков.