Паранормальное. Маяк
Премьера:
04.07.2024
Режиссер:
Анхелес Эрнандес
Актеры:
Уго Сильва, Ирена Монтала, Зои Арнао, Ноэлия Бальбо, Серхио Кастельянос
Жанр:
Триллер, Ужасы
Продолжительноcть:
97 минут
Возрастные ограничения:
18+
Лидия и ее отец Пабло переезжают на далекий маяк, доставшийся им в наследство от деда. Лидия приходит в себя после гибели матери, а Пабло как может заботится о дочери. Вскоре у девушки появляется новый симпатичный друг, и, казалось бы, жизнь начинает налаживаться. Но, как известно, маяки не только помогают кораблям, но и привлекают таинственные силы. Свет маяка может свести с ума, а может заставить поверить в реальность призраков.
Сегодня
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
27 июня - 3 июля
11 мая - 3 июля 2023
6 июля, суббота 00:00
1 июня - 2 июля
27 июня - 2 июля
26 мая - 3 июля