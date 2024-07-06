«Белый лес» и «Ключ от 505-й»: чем запомнился первый день фестиваля «Толстой»

В пятницу на родине великого писателя в Ясной Поляне начался фестиваль «Толстой». На три дня усадьба стала домом для различных театров, лекторов и музыкантов.

Ясная Поляна в эти выходные — это не тихое место для уединения, это центр культурной жизни, и каждый ее уголок спешит рассказать гостям свою историю.

Екатерина Толстая, директор музея-усадьбы:

Екатерина Толстая — В этом году фестиваль включает более 100 событий, разных по содержание и по форме. Конечно, центральное событие этих выходных — спектакль «Воскресение». Но на самом деле, любое другое событие — не менее яркое и знаменательное. В этом году мы привлекаем внимание к нашей исторической пасеке, где будет показан спектакль «Пчеловод». Пчелы — одно из основных увлечений Толстого, которое он пронес через всю свою жизнь. Мы продолжаем его традиции, и пасека у нас продолжает существовать. Очень рады, что в рамках фестиваля она стала одной из локаций. Лев Толстой из всех видов искусств особенно выделял музыку. Произведения Чайковского могли растрогать его до слез. Мы считаем важным, что фестиваль включает музыкальную программу. В Ясной Поляне выступит Российский национальный оркестр, Риад Маммадов, будет звучать Чайковский, Рахманинов. Кинопрограммой занимался Иван Толстой, и отбирая фильмы для показа, он хотел показать взросление, открытие и познание мира. Также в этом году очень много детских программ и мастер-классов. Основной темой фестиваля стала семья, а значит здесь найдутся занятия по интересам всем, от мала до велика.

Одним из ярких участников детской части стал уличный театр «Волшебная шляпа» с программой «Театр в кармане». В руках двух актеров — марионетки, они с первых секунд приковывают внимание юных зрителей. Даже взрослые вскоре забывают, что куклы двигаются не сами по себе — магия театра одинаково действует на всех.

— Театр мы создали вдвоем с мужем Дмитрием. Изначально мы — художники, но в какой-то момент загорелись идеей уличного театра и стали ее развивать, — рассказала Мария Орлова. — Сейчас активно выступаем на фестивалях в России, дважды были за рубежом. Нам нравится формат европейского уличного театра, когда показывают небольшие истории, и каждый прохожий может ненадолго остановиться, посмотреть и пойти дальше. У него нет ощущения, что он что-то пропустил или не понял.

Сегодня наша основная публика — это дети, но в целом мы театр семейного формата.

В представлении и есть моменты, которые порадуют малышей, но много и того, что отзывается взрослым.

Запоминающимся событием первого фестивального дня стал спектакль «Белый лес» от театральной команды «Эскизы в пространстве». Они представили зрителям авторское шоу на стыке визуального искусства и уличного театра. Место действия превратилось в сказочное белое пространство, которое населяют необычные мифические персонажи и животные.

К моменту окончания «Белого леса» в Доме культуры Ясной Поляны уже все было готово для показа «Ключ от 505-й», рассказывающий о подростковом бунте, жажде творчества и самых дерзких мечтах.

Герои близки и понятны каждому. Они ученики 11 класса, скоро выпускные экзамены, но желание выделиться, понравиться, стремление к творчеству берет верх над нравоучениями и правилами. Они не хотят быть послушными школьниками, а мечтают найти свой путь и идти им.

История начинающих музыкантов настолько захватила зрителей, что они долго не отпускали артистов со сцены и стоя аплодировали им.

Репортаж о спектакле читайте здесь.

Различных тем у фестиваля великое множество. Одни мероприятия погружают в атмосферу сказки, другие вызывают на диалог и предлагают подумать, третьи рассказывают о жизни Льва Толстого и зовут пройтись по его любимым местам.

Одним из таких стал спектакль «Пчеловод». Рассказывает праправнучка писателя Екатерина Владимировна:

Екатерина Владимировна — В этом году в преддверии фестиваля мы сделали резиденцию для молодых режиссеров, пригласили их пожить в Ясной Поляне, чтобы каждый из них зарядился и заразился своей идеей на родине Толстого. В итоге родилось несколько спецпроектов для фестиваля. Например, у нас впервые в этом году задействована историческая пасека. Также созданы променадные спектакли, на которых зрители могут оценить новые территории Ясной Поляны и прогуляться по лесу. Это «Дорога домой», «Сон Татьяны», «Пчеловод».

Завершил пятничный фестивальный день спектакль «Воскресение» Александринского театра Санкт-Петербурга. Он стал самым востребованным событием в эти выходные. Билеты на него были практически сразу раскуплены на оба дня.

Владимир Толстой — Спектакль экспериментальный, его поставил молодой режиссер Никита Кобелев. Несмотря на возраст, он вдумчив и талантлив. Зрители, оказавшиеся на генеральной репетиции, уходили со спектакля потрясенные. Я встретил нескольких людей, которые именно этим словом охарактеризовали свои впечатления. Считаю, что в этом и есть задача любого театрального действия — чтобы люди испытали эмоции. Что же касается авторского прочтения, то Толстой позволяет интерпретировать себя. И режиссеру это удалось.

«Воскресение» — роман о совести, выборе, который человек делает в своей жизни. Выбор одного может оказаться роковым для других, поэтому человек должен задумываться о последствиях своих поступков. Это очень актуальный и своевременный посыл.

В центре спектакля «Воскресение» — история Нехлюдова.

— Когда экранизируют «Воскресение», то в центре внимания оказывается судьбы Екатерины Масловой. Она очень драматична и театральна. Но мне был интересен Нехлюдов, — рассказал режиссер спектакля. — Хотелось показать его духовный поиск, поиск ответов на вопросы. Это спектакль о том, можем ли мы исправить то зло, которое причинили? Также в сценарий вошли отрывки из «Крейцеровой сонаты» и «Отец Сергий». Они своей проблематикой расширяют тему «Воскресения».

Фестиваль «Толстой» проходит в рамках нацпроекта «Культура». Он продлится до вечера воскресенья. Полная программа на сайте tolstoyfestival.ru .