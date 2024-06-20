  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Три богатыря. Ни дня без подвига - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Три богатыря. Ни дня без подвига

Три богатыря. Ни дня без подвига

Премьера:
20.06.2024
 
Режиссер:
Александра Шоха, Екатерина Салабай
  
Актеры:
Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий, Олег Куликович, Валерий Соловьев, Дмитрий Быковский, Лия Медведева, Мария Цветкова-Овсянникова, Юлия Зоркина, Анатолий Петров
  
Жанр:
Анимационный, Приключение, Комедия
  
Возрастные ограничения:
6+
 

У трех богатырей что ни день, то подвиг по расписанию. То придется расследовать похищение княжеской короны, то спасать друзей из волшебного мира снов, то Конь Юлий с Алешей схлестнутся в эпической битве умов. Не бывает маленьких приключений, да и богатыри наши — немаленькие. Так что долго ли, коротко ли, а вас ждут три увлекательные истории разом.

0
Касса
Сокровища партизанского леса
4 мая - 21 июня 2023
Майский
Басня
11 мая - 19 июня 2023
Алмаз Синема
Манюня: Приключения в Москве
26 мая - 24 июня
Синема Стар
Полночь с дьяволом
4 - 19 июня
Алмаз Синема
Фора Х
1 - 15 июня
Люксор Тула
Игра королевы
12 - 19 июня
Люксор Тула
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.