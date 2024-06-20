Три богатыря. Ни дня без подвига

Премьера: 20.06.2024

Режиссер: Александра Шоха, Екатерина Салабай

Актеры: Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий, Олег Куликович, Валерий Соловьев, Дмитрий Быковский, Лия Медведева, Мария Цветкова-Овсянникова, Юлия Зоркина, Анатолий Петров

Жанр: Анимационный, Приключение, Комедия

Возрастные ограничения: 6+

У трех богатырей что ни день, то подвиг по расписанию. То придется расследовать похищение княжеской короны, то спасать друзей из волшебного мира снов, то Конь Юлий с Алешей схлестнутся в эпической битве умов. Не бывает маленьких приключений, да и богатыри наши — немаленькие. Так что долго ли, коротко ли, а вас ждут три увлекательные истории разом.