Три богатыря. Ни дня без подвига
Премьера:
20.06.2024
Режиссер:
Александра Шоха, Екатерина Салабай
Актеры:
Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий, Олег Куликович, Валерий Соловьев, Дмитрий Быковский, Лия Медведева, Мария Цветкова-Овсянникова, Юлия Зоркина, Анатолий Петров
Жанр:
Анимационный, Приключение, Комедия
Возрастные ограничения:
6+
У трех богатырей что ни день, то подвиг по расписанию. То придется расследовать похищение княжеской короны, то спасать друзей из волшебного мира снов, то Конь Юлий с Алешей схлестнутся в эпической битве умов. Не бывает маленьких приключений, да и богатыри наши — немаленькие. Так что долго ли, коротко ли, а вас ждут три увлекательные истории разом.
Сегодня
|
15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
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