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Тур с Иванушками

Тур с Иванушками

Премьера:
20.06.2024
 
Режиссер:
Марк Горобец
  
Актеры:
Агата Муцениеце, Роман Маякин, Ольга Сухарева, Анна Пескова, Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Аполлонов, Кирилл Туриченко
  
Жанр:
Комедия, Мюзикл
  
Продолжительноcть:
111 минута
  
Возрастные ограничения:
16+
 

Три подруги, в детстве фанатевшие от «Иванушек International», понимают, что за всю жизнь не совершили ни одного безумного поступка и всегда жили ради кого-то, а не для себя. Они решают исполнить свою детскую мечту и поехать в фанатский тур за «Иванушками» по югу России и отвлечься от проблем взрослой жизни. Но в путешествие за ними увязывается дочка одной из героинь, 15-летняя Юлька, которая постоянно мешает подругам оторваться по полной.

Сегодня
10:20
Люксор Тула
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:40
Люксор Тула
12:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:50
Иллизиум (Новомосковск)
12:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20
Алмаз Синема
14:45
Кинотеатр (Суворов)
14:50
Кинотеатр 3D (Венев)
14:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
15:00
Люксор Тула
15:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00
Люксор Тула
16:10
Синема Стар
16:30
Алмаз Синема
17:20
Люксор Тула
17:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:15
Кинотеатр 3D (Венев)
18:35
Алмаз Синема
18:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:10
Иллизиум (Новомосковск)
19:30
Синема Стар
19:40
Люксор Тула
20:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:10
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:10
Кинотеатр (Суворов)
20:40
Алмаз Синема
21:00
Люксор Тула
21:25
Иллизиум (Новомосковск)
22:00
Люксор Тула
22:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:20
Люксор Тула
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:40
Люксор Тула
12:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:50
Иллизиум (Новомосковск)
12:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20
Алмаз Синема
14:45
Кинотеатр (Суворов)
14:50
Кинотеатр 3D (Венев)
14:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
15:00
Люксор Тула
15:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00
Люксор Тула
16:10
Синема Стар
16:30
Алмаз Синема
17:20
Люксор Тула
17:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:15
Кинотеатр 3D (Венев)
18:35
Алмаз Синема
18:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:10
Иллизиум (Новомосковск)
19:30
Синема Стар
19:40
Люксор Тула
20:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:10
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:10
Кинотеатр (Суворов)
20:40
Алмаз Синема
21:00
Люксор Тула
21:25
Иллизиум (Новомосковск)
22:00
Люксор Тула
22:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 июня, суббота
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20
Люксор Тула
12:40
Люксор Тула
12:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20
Алмаз Синема
14:45
Кинотеатр (Суворов)
14:50
Кинотеатр 3D (Венев)
14:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
15:00
Люксор Тула
15:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00
Люксор Тула
16:10
Синема Стар
16:30
Алмаз Синема
17:20
Люксор Тула
17:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:15
Кинотеатр 3D (Венев)
18:35
Алмаз Синема
18:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Синема Стар
19:40
Люксор Тула
20:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:10
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:10
Кинотеатр (Суворов)
20:40
Алмаз Синема
21:00
Люксор Тула
22:00
Люксор Тула
22:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 июня, воскресенье
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20
Люксор Тула
12:40
Люксор Тула
12:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20
Алмаз Синема
14:45
Кинотеатр (Суворов)
14:50
Кинотеатр 3D (Венев)
14:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
15:00
Люксор Тула
15:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00
Люксор Тула
16:10
Синема Стар
16:30
Алмаз Синема
17:20
Люксор Тула
17:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:15
Кинотеатр 3D (Венев)
18:35
Алмаз Синема
18:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Синема Стар
19:40
Люксор Тула
20:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:10
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:10
Кинотеатр (Суворов)
20:40
Алмаз Синема
21:00
Люксор Тула
22:00
Люксор Тула
22:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 июня, понедельник
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20
Алмаз Синема
14:45
Кинотеатр (Суворов)
14:50
Кинотеатр 3D (Венев)
14:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
15:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10
Синема Стар
16:30
Алмаз Синема
17:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:15
Кинотеатр 3D (Венев)
18:35
Алмаз Синема
18:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Синема Стар
20:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:10
Кинотеатр (Суворов)
20:10
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:40
Алмаз Синема
22:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 июня, вторник
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20
Алмаз Синема
14:45
Кинотеатр (Суворов)
14:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
14:50
Кинотеатр 3D (Венев)
15:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10
Синема Стар
16:30
Алмаз Синема
17:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:15
Кинотеатр 3D (Венев)
18:35
Алмаз Синема
18:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Синема Стар
20:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:10
Кинотеатр (Суворов)
20:10
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:40
Алмаз Синема
22:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
26 июня, среда
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20
Алмаз Синема
14:45
Кинотеатр (Суворов)
14:50
Кинотеатр 3D (Венев)
14:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
15:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10
Синема Стар
16:30
Алмаз Синема
17:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:15
Кинотеатр 3D (Венев)
18:35
Алмаз Синема
18:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Синема Стар
20:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:10
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:10
Кинотеатр (Суворов)
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