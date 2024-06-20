Тур с Иванушками
Премьера:
20.06.2024
Режиссер:
Марк Горобец
Актеры:
Агата Муцениеце, Роман Маякин, Ольга Сухарева, Анна Пескова, Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Аполлонов, Кирилл Туриченко
Жанр:
Комедия, Мюзикл
Продолжительноcть:
111 минута
Возрастные ограничения:
16+
Три подруги, в детстве фанатевшие от «Иванушек International», понимают, что за всю жизнь не совершили ни одного безумного поступка и всегда жили ради кого-то, а не для себя. Они решают исполнить свою детскую мечту и поехать в фанатский тур за «Иванушками» по югу России и отвлечься от проблем взрослой жизни. Но в путешествие за ними увязывается дочка одной из героинь, 15-летняя Юлька, которая постоянно мешает подругам оторваться по полной.
Сегодня
Завтра
22 июня, суббота
23 июня, воскресенье
24 июня, понедельник
25 июня, вторник
26 июня, среда
Сегодня
Завтра
22 июня, суббота
23 июня, воскресенье
24 июня, понедельник
|Алмаз Синема
|
13:20
16:30
18:35
20:40
|Кинотеатр (Суворов)
|
14:45
20:10
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
14:50
18:15
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
14:50
20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
12:45
12:55
15:10
17:35
18:40
20:00
22:25
|Синема Стар
|
16:10
19:30
25 июня, вторник
|Алмаз Синема
|
13:20
16:30
18:35
20:40
|Кинотеатр (Суворов)
|
14:45
20:10
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
14:50
18:15
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
14:50
20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
12:45
12:55
15:10
17:35
18:40
20:00
22:25
|Синема Стар
|
16:10
19:30
26 июня, среда
|Алмаз Синема
|
13:20
16:30
18:35
20:40
|Кинотеатр (Суворов)
|
14:45
20:10
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
14:50
18:15
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
14:50
20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
12:45
12:55
15:10
17:35
18:40
20:00
22:25
|Синема Стар
|
16:10
19:30
26 мая - 26 июня
12 - 26 июня
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