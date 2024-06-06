Непослушники

Премьера: 06.06.2024

Режиссер: Владимир Котт

Актеры: Виктор Хориняк, Юрий Кузнецов, Гоша Куценко, Сергей Селин, Игорь Чернявый, Олег Каменщиков, Александр Комиссаров, Антон Ескин, Николай Качура, Александр Синюков, Максим Важов, Борис Каморзин, Олег Васильков, Дмитрий Блохин, Мирон Вальц, Екатерина Новокрещенова, Никита Конкин, Алиса Клагиш, Федор Скальский, Валерий Мызников

Жанр: Комедия

Продолжительноcть: 107 минут

Возрастные ограничения: 12+

Рейтинг: 6.50

Дима — уже не «Димонстр», а вполне успешный менеджер по продажам в автосалоне, Саша Черный — добропорядочный монах в тихой обители у отца Анатолия. Все живут спокойно, пока в монастырь не привозят четырех детдомовских «непослушников»: двух братьев и двух сестер. Неоднократные побеги и мелкие кражи приводят к тому, что ребят могут отправить в место куда более суровое, чем детский дом. Следователь не хочет ломать им жизнь и дает последний шанс: привозит их к отцу Анатолию, надеясь, что если тому удалось перевоспитать Димонстра и Сашу Черного, то с маленькими детьми тем более получится. Но как же он ошибается…