Контрольная закупка Myslo: пробуем паштет

Изучили составы и попробовали. Теперь готовы делиться с вами впечатлениями.

Сегодня мы пробуем паштет с гусиной и утиной печенью. Мы купили паштет пяти торговых марок:

Паштет «Сливочный» из гусиной печени «Покровская слобода»,

Паштет с гусиной печенью Hame,

Паштет с гусиной печенью Perva,

Паштет «Фуа-гра» Gourmet selection,

Паштет с гусиной печенью «Совок».

Паштет «Сливочный» из гусиной печени «Покровская слобода»

Цена: 59,90 руб.

Вес: 250 г.

Производитель: ОАО «Великоновогородский мясной двор», Новгороская обл., г. Великий Новгород.

Состав: печень гусиная, вода питьевая, масло сливочное, мука пшеничная, лук, комплексная пищевая добавка (концентрат соевого белка, антиокислитель Е306), эмульгаторы (Е471, Е472с), соль, сахар, комплексная пищевая добавка (декстроза, усилители вкуса и аромата (глутамат натрия 1-замещенный, Е635). дрожжевой экстракт, экстракты специй (перец черный), паприка, перец чили, лук)), краситель красный рисовый.

Первое, на что мы обратили внимание – странная консистенция. Прочитали состав и стало понятно: вероятнее всего, производители переборщили муки.

На вкус немного горчит, есть вкус печени. Паштет не пересолен. ощущаются специи. Но есть нюанс – после паштета на языке остается привкус и ощущение жира. За это явный минус.

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

Паштет с гусиной печенью, Hame

Цена: 75, 99 руб.

Вес: 105 г.

Производитель: ЗАО «ХАМЕ ФУДС», Владимирская область, Суздальский район, пос. Боголюбово.

Состав: мясные ингредиенты не менее 55% (шкурка свиная, мясо куриное механической обвалки, шпик свиной, печень свиная, свинина, печень цыплят-бройлеров, печень гусиная), вода питьевая, крахмал пшеничный, смесь посолочно-нитритная (соль, фиксатор окраски нитрит натрия), сахар, стабилизаторы цитраты натрия, антиокислители: изоаскорбат натрия, альфа-Токоферол; загустители: Е1450, каррагин, агент желирующий хлорид калия.

Этот паштет продается почти во всех супермаркетах, поэтому его знают многие. Каким он покажется на вкус в сравнении с другими?

Более соленый, чем первый, но в меру. Более зернистый. Похож на ливерную колбасу. В целом вкус сбалансированный, но есть одно но – печень вообще не ощущается. Да и состав далек от идеального, слишком много химических названий.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

Паштет с гусиной печенью Perva

Цена: 69, 99 руб.

Вес: 95 г.

Производитель: ООО «Курганский мясокомбинат «Стандарт», г. Курган.

Состав: печень свиная, вода питьевая, жир свиной, мука пшеничная, печень гусиная, лук сушеный, соль пищевая, перец черный, мускатный орех, базилик, декстроза, натуральный пищевой ароматизатор дрожжевой экстракт, загуститель конжаковая камедь, агент желирующий хлорид калия, эмульгатор Е471, стабилизаторы (каррагин, ксантовая камедь), соль нитритная 0,5%, усилители вкуса и аромата глутамат натрия, Е631, Е627, Е635, томаты сушеные порошок, консервант сорбат калия.

Этот паштет пахнет очень вкусно. По консистенции мягкий, приятный, отлично намазывается на хлеб. Горчит, печень чувствуется очень хорошо. Соли и специй достаточно, вкус насыщенный. Нам понравилось. Но в составе снова нелюбимый всеми глутамат. За это немного снизим баллы.

Наша оценка: 4,5 из 5 баллов.

Паштет «Фуа-гра» Gourmet selection

Цена: 99, 90 руб.

Вес: 150 г.

Производитель: ООО «Диво», Московская обл., г. Коломна.

Состав: печень утиная, шпик свиной, бульон (вода питьевая, шпик свиной), молоко коровье цельное, морковь сушеная, яблоки, сливки сухие, лук жареный сушеный, соль поваренная пищевая, мед, сахар, консервант сорбат калия Е202, перец белый молотый, перец черный молотый, корица молотая.

Первое и важное: это лучший состав из всего обзора. Наконец-то обошлось без химических улучшителей вкуса. Этот паштет и правда очень похож на домашний. Помимо печени явно ощущается морковь, лук, специи. Мед дает небольшую сладость. Это идеально!

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

Паштет с гусиной печенью «Совок»

Цена: 109, 99 руб.

Вес: 130 г.

Производитель: ООО «Балтком», Калининградская обл., г. Советск.

Состав: печень птицы, мясо птицы механической обвалки, шпик, кожа птицы, шкурка свиная, вода, крупа манная, крахмал картофельный, мука пшеничная, лук, соль, сахар, пищевые добавки: загуститель Е407, эмульгатор Е472с, комплексная пищевая добавка (пряности, усилитель вкуса Е621, декстроза, экстракт пряностей).

А вот этот паштет нас удивил! По запаху и вкусу он напоминает...кильку в томате. Что-то у производителей явно пошло не так. По консистенции рыхлый, вероятно, из-за манной крупы. На вкус специфичный. Этот паштет хотелось побыстрее чем-нибудь запить или заесть. Покупать такое мы вам не рекомендуем.

Наша оценка: 2 из 5 баллов.

Самый дорогой — «Совок» (109,99 руб. за 130 г).

Самый дешевый — «Покровская слобода» (59,9 руб. за 250 г).

Самый вкусный, по мнению редакции, — паштет «Фуа-гра» Gourmet selection.