Проект «Поленов. Лето. Музыка». Цикл мероприятий к 180-летию художника
1, 2 июня, 6 июля и 10 августа Тульская филармония проведет цикл мероприятий ко дню рождения Василия Дмитриевича Поленова.
Проект «Поленов. Лето. Музыка. Цикл мероприятий в год 180-летия со дня рождения художника», включающий несколько творческих событий
В 2024 году исполняется 180 лет со дня рождения Василия Дмитриевича Поленова – великолепного художника, который, кроме живописи, профессионально занимался архитектурой и театром, но в первую очередь считал себя музыкантом. В. Д. Поленов называл «живопись своей духовной жизнью, а музыку – своей высшей любовью».
В юбилейный год Тульская областная филармония в сотрудничестве с Государственным мемориальным историко-художественным и природным музеем-заповедником В.Д. Поленова реализует проект «Поленов. Лето. Музыка. Цикл мероприятий в год 180-летия со дня рождения художника», включающий несколько творческих событий, которые пройдут в местах, связанных с деятельностью и сохранением памяти о нашем великом земляке: на территории Государственного музея-заповедника В. Д. Поленова (село Страхово, Заокский район), филиале музея-заповедника, Центре семейной истории и Доме Дворянского собрания (Тула).
В программу фестиваля включены четыре творческих события, которые пройдут в местах, связанных с деятельностью и сохранением памяти о нашем великом земляке: на территории музея-заповедника В. Д. Поленова (село Страхово, Заокский район), филиале музея-заповедника, Центре семейной истории и Доме Дворянского собрания (Тула).
Уникальность проекта – в том, что он будет продолжаться в течении трех летних месяцев: откроется 1 июня, в день рождения В. Д. Поленова и Международный день защиты детей, в Центре семейной истории, а завершится 10 августа в концертном зале «Город мастеров» музея-усадьбы В. Д. Поленова. Художественный руководитель проекта – заслуженный артист России Яков Соловьев.
Программа фестиваля:
1 июня, 17.00.
Филиал музея-заповедника В Д Поленова «Центр семейной истории» (г. Тула, ул. Благовещенская, 8-а), открытая площадка.
«Круг жизни»
Фольклорный ансамбль «Усладушка». Художественный руководитель – заслуженный работник культуры РФ Марина Федосеева.
В программе: летние семейные игры обряды и песни Тульской области
+6 | Вход свободный
2 июня, 17.00
Музей-заповедник В. Д. Поленова (Заокский район, п. Страхово), концертный зал «Город мастеров»
Заслуженный артист РФ Яков Соловьев (фортепиано)
Cтрунное трио «Strings»: заслуженный артист РФ Степан Якович (скрипка), Ольга Жмаева (альт), Арсений Котляревский (виолончель).
В программе:
С. Танеев. Фортепианный квартет ми мажор. Р. Шуман. Фортепианный квартет ми-бемоль мажор
+6 | Цена билета – 1000 руб
6 июля, 17.00
Колонный зал Дворянского собрания
Лауреат международных конкурсов Полина Шамаева (меццо-сопрано).
Концертмейстер – лауреат международных конкурсов Мария Оселкова (фортепиано)
В программе: А. Аренский, А, Верстовский, А. Даргомыжский, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, М. Балакирев, П. Виардо
+6 | Цена билета – 1000 руб
10 августа, 17.00
Музей-заповедник В. Д. Поленова (Заокский район, п. Страхово), концертный зал «Город мастеров»
Лауреат международных конкурсов Андрей Коробейников (фортепиано)
6+ | Цена билета – 1500 руб
В программе: И. С. Бах, К. Дебюсси, П. Чайковский, П. Рахманинов
На концерты 2 июня и 10 августа, которые будут проходить в музее-заповеднике В. Д. Поленова, будет организован трансфер из Тулы на комфортабельном автобусе. Посадка в автобус будет осуществляться при наличии билета на концерт. Стоимость трансфера оплачивается дополнительно.