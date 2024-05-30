Проект «Поленов. Лето. Музыка». Цикл мероприятий к 180-летию художника

1, 2 июня, 6 июля и 10 августа Тульская филармония проведет цикл мероприятий ко дню рождения Василия Дмитриевича Поленова.



Проект «Поленов. Лето. Музыка. Цикл мероприятий в год 180-летия со дня рождения художника», включающий несколько творческих событий

В 2024 году исполняется 180 лет со дня рождения Василия Дмитриевича Поленова – великолепного художника, который, кроме живописи, профессионально занимался архитектурой и театром, но в первую очередь считал себя музыкантом. В. Д. Поленов называл «живопись своей духовной жизнью, а музыку – своей высшей любовью».

В юбилейный год Тульская областная филармония в сотрудничестве с Государственным мемориальным историко-художественным и природным музеем-заповедником В.Д. Поленова реализует проект «Поленов. Лето. Музыка. Цикл мероприятий в год 180-летия со дня рождения художника», включающий несколько творческих событий, которые пройдут в местах, связанных с деятельностью и сохранением памяти о нашем великом земляке: на территории Государственного музея-заповедника В. Д. Поленова (село Страхово, Заокский район), филиале музея-заповедника, Центре семейной истории и Доме Дворянского собрания (Тула).



В программу фестиваля включены четыре творческих события, которые пройдут в местах, связанных с деятельностью и сохранением памяти о нашем великом земляке: на территории музея-заповедника В. Д. Поленова (село Страхово, Заокский район), филиале музея-заповедника, Центре семейной истории и Доме Дворянского собрания (Тула).

Уникальность проекта – в том, что он будет продолжаться в течении трех летних месяцев: откроется 1 июня, в день рождения В. Д. Поленова и Международный день защиты детей, в Центре семейной истории, а завершится 10 августа в концертном зале «Город мастеров» музея-усадьбы В. Д. Поленова. Художественный руководитель проекта – заслуженный артист России Яков Соловьев.

Программа фестиваля:



1 июня, 17.00.

Филиал музея-заповедника В Д Поленова «Центр семейной истории» (г. Тула, ул. Благовещенская, 8-а), открытая площадка.

«Круг жизни»

Фольклорный ансамбль «Усладушка». Художественный руководитель – заслуженный работник культуры РФ Марина Федосеева.

В программе: летние семейные игры обряды и песни Тульской области

+6 | Вход свободный

2 июня, 17.00

Музей-заповедник В. Д. Поленова (Заокский район, п. Страхово), концертный зал «Город мастеров»

Заслуженный артист РФ Яков Соловьев (фортепиано)

Cтрунное трио «Strings»: заслуженный артист РФ Степан Якович (скрипка), Ольга Жмаева (альт), Арсений Котляревский (виолончель).

В программе:

С. Танеев. Фортепианный квартет ми мажор. Р. Шуман. Фортепианный квартет ми-бемоль мажор

+6 | Цена билета – 1000 руб

6 июля, 17.00

Колонный зал Дворянского собрания

Лауреат международных конкурсов Полина Шамаева (меццо-сопрано).

Концертмейстер – лауреат международных конкурсов Мария Оселкова (фортепиано)

В программе: А. Аренский, А, Верстовский, А. Даргомыжский, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, М. Балакирев, П. Виардо

+6 | Цена билета – 1000 руб

10 августа, 17.00

Музей-заповедник В. Д. Поленова (Заокский район, п. Страхово), концертный зал «Город мастеров»

Лауреат международных конкурсов Андрей Коробейников (фортепиано)

6+ | Цена билета – 1500 руб

В программе: И. С. Бах, К. Дебюсси, П. Чайковский, П. Рахманинов

На концерты 2 июня и 10 августа, которые будут проходить в музее-заповеднике В. Д. Поленова, будет организован трансфер из Тулы на комфортабельном автобусе. Посадка в автобус будет осуществляться при наличии билета на концерт. Стоимость трансфера оплачивается дополнительно.

