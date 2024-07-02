Мужчина нашел на чердаке правила дорожного движения 60-х годов. Посмотрите, как тогда ездили

Туляк Дмитрий Поляков поделился с Myslo старыми ПДД. Книжечка чуть более 100 страниц вмещала и сами правила, и немногочисленные рисунки к ним.

Немного истории. Первые правила дорожного движения как свод правил были приняты в Европе. Самые же старые правила проезда по российским дорогам существовали еще при Иване III относительно почтовых лошадей. Петр I в 1683 году ограничил скорость в городе для кучеров и запретил им лупить хлыстами прохожих. При императрице Анне Иоанновне лихачей, нарушивших скоростные ограничения, секли розгами и ссылали на каторгу.

В России первые ПДД утвердили 11 сентября 1896 года. Назывались они «Правила о порядке и условиях перевозки тяжести и пассажиров по шоссе ведомства путей сообщения в самодвижущихся экипажах».

Правила периодически менялись вместе с развитием автомобильной отрасли. В СССР первые ПДД утвердили 11 декабря 1931 года.



Дмитрий Поляков.

Туляк Дмитрий Поляков нашел на чердаке старую потрепанную книжку.

— Оказалось — ПДД 1964 года. Книжечка чуть более 100 страниц вмещала и сами правила, и немногочисленные рисунки к ним. Кажется, сейчас правил гораздо больше. Стоила книжица 16 копеек. Полистаем?