6 и 7 июля на территории Арт-кэмпа «Дикая мята» в Бунырево пройдет фестиваль национальных культур Terra Melodia.



Terra Melodia — это:

- огромное многообразие культур и музыкальных жанров: древние песни коренных народов севера, традиционные русские наигрыши, татарский R&B, армянский джаз, фьюжн на балалайке, вьетнамская опера - все это можно услышать за два дня нашего музыкального путешествия;

- комфорт: гостям фестиваля доступно не только проживание в палатках, но и бронь уютных домиков в глэмпинге,

- уникальные форматы: кроме музыкальной программы и лектория в ночь с 6 на 7 июля пройдут Ночь сказок у костра и Купальские гуляния.



А еще Terra Melodia — это отличный повод собрать друзей и семью, провести время на природе, наслаждаясь музыкой и узнавая много нового и интересного. Мы ждём каждого и будем рады встрече!