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Terra Melodia

Terra Melodia

6 и 7 июля на территории Арт-кэмпа «Дикая мята» в Бунырево пройдет фестиваль национальных культур Terra Melodia.
 
Terra Melodia — это: 

- огромное многообразие культур и музыкальных жанров: древние песни коренных народов севера, традиционные русские наигрыши, татарский R&B, армянский джаз, фьюжн на балалайке, вьетнамская опера - все это можно услышать за два дня нашего музыкального путешествия; 
- комфорт: гостям фестиваля доступно не только проживание в палатках, но и бронь уютных домиков в глэмпинге, 
- уникальные форматы: кроме музыкальной программы и лектория в ночь с 6 на 7 июля пройдут Ночь сказок у костра и Купальские гуляния. 
 
А еще Terra Melodia — это отличный повод собрать друзей и семью, провести время на природе, наслаждаясь музыкой и узнавая много нового и интересного. Мы ждём каждого и будем рады встрече! 

 

Где и когда?
Деревня Бунырёво
Бунырево , д. Бунырёво, Алексинский район
6 июля 2024, суббота
11:00
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7 июля 2024, воскресенье
11:00
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