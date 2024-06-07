VK Fest 2024 в Москве

13 и 14 июля в Москве пройдет VK Fest – самый популярный городской open-air в России и одно из главных событий лета.







Площадкой для проведения феста 2024 в столице впервые станут «Лужники». В различных локациях состоятся выступления артистов, блогеров, автограф-сессии, круглые столы и множество других мероприятий.