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VK Fest 2024 в Москве

VK Fest 2024 в Москве

13 и 14 июля в Москве пройдет VK Fest – самый популярный городской open-air в России и одно из главных событий лета.



Площадкой для проведения феста 2024 в столице впервые станут «Лужники». В различных локациях состоятся выступления артистов, блогеров, автограф-сессии, круглые столы и множество других мероприятий. 

Где и когда?
Лужники, стадион
Москва , ул. Лужники, 24
13 июля 2024, суббота
12:00
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14 июля 2024, воскресенье
12:00
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