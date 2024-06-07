VK Fest 2024 в Москве
13 и 14 июля в Москве пройдет VK Fest – самый популярный городской open-air в России и одно из главных событий лета.
Площадкой для проведения феста 2024 в столице впервые станут «Лужники». В различных локациях состоятся выступления артистов, блогеров, автограф-сессии, круглые столы и множество других мероприятий.
Где и когда?
Москва , ул. Лужники, 24
13 июля 2024, суббота
12:00
14 июля 2024, воскресенье
12:00
20 июня - 17 июля
6 - 17 июля
2 - 17 июля
1 июня - 13 июля
13 июля, суббота 00:00
4 - 14 июля