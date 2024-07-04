Город страха

Премьера: 04.07.2024

Режиссер: Джордан Скотт

Актеры: Сэди Синк, Сильвия Хукс, Эрик Бана, Йонас Дасслер, Штефан Кампвирт, DJ Express, Александер Шуберт

Жанр: Детективы, Триллер, Драматический

Продолжительноcть: 92 минуты

Возрастные ограничения: 18+

Известного писателя Бена Монро приглашают в Берлин, чтобы помочь полиции с расследованием массового убийства членов тайного культа. Вскоре пропадает его дочь, которая познакомилась с молодым парнем. Чтобы разгадать тайну ее исчезновения, Бену придется понять, как связаны загадочные смерти с его произведениями.