Город страха
Премьера:
04.07.2024
Режиссер:
Джордан Скотт
Актеры:
Сэди Синк, Сильвия Хукс, Эрик Бана, Йонас Дасслер, Штефан Кампвирт, DJ Express, Александер Шуберт
Жанр:
Детективы, Триллер, Драматический
Продолжительноcть:
92 минуты
Возрастные ограничения:
18+
Известного писателя Бена Монро приглашают в Берлин, чтобы помочь полиции с расследованием массового убийства членов тайного культа. Вскоре пропадает его дочь, которая познакомилась с молодым парнем. Чтобы разгадать тайну ее исчезновения, Бену придется понять, как связаны загадочные смерти с его произведениями.
Сегодня
|
16:30
|Люксор Тула
|
18:50
|Люксор Тула
|
20:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|
20:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:00
|Алмаз Синема
Завтра
|
14:30
|Люксор Тула
|
16:30
|Люксор Тула
|
18:50
|Люксор Тула
|
20:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|
20:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:00
|Алмаз Синема
6 июля, суббота
|
14:30
|Люксор Тула
|
16:30
|Люксор Тула
|
18:50
|Люксор Тула
|
20:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:00
|Алмаз Синема
|
00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 июля, воскресенье
|
16:30
|Люксор Тула
|
18:50
|Люксор Тула
|
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:00
|Алмаз Синема
|
00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 июля, понедельник
|
16:30
|Люксор Тула
|
18:50
|Люксор Тула
|
20:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:00
|Алмаз Синема
|
23:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 июля, вторник
|
16:30
|Люксор Тула
|
18:50
|Люксор Тула
|
20:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:00
|Алмаз Синема
10 июля, среда
|
16:30
|Люксор Тула
|
18:50
|Люксор Тула
|
20:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:00
|Алмаз Синема
|
00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 июля, четверг
|
00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Алмаз Синема
|
22:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
20:15
|Люксор Тула
|
16:30
18:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:45
Завтра
|Алмаз Синема
|
22:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
20:15
|Люксор Тула
|
14:30
16:30
18:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:45
6 июля, суббота
|Алмаз Синема
|
22:00
|Люксор Тула
|
14:30
16:30
18:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:45
00:00
7 июля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
22:00
|Люксор Тула
|
16:30
18:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
00:00
8 июля, понедельник
|Алмаз Синема
|
22:00
|Люксор Тула
|
16:30
18:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:45
23:45
00:00
9 июля, вторник
|Алмаз Синема
|
22:00
|Люксор Тула
|
16:30
18:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:45
10 июля, среда
|Алмаз Синема
|
22:00
|Люксор Тула
|
16:30
18:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:45
00:00
11 июля, четверг
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:00
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