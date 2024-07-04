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Город страха

Город страха

Премьера:
04.07.2024
 
Режиссер:
Джордан Скотт
  
Актеры:
Сэди Синк, Сильвия Хукс, Эрик Бана, Йонас Дасслер, Штефан Кампвирт, DJ Express, Александер Шуберт
  
Жанр:
Детективы, Триллер, Драматический
  
Продолжительноcть:
92 минуты
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Известного писателя Бена Монро приглашают в Берлин, чтобы помочь полиции с расследованием массового убийства членов тайного культа. Вскоре пропадает его дочь, которая познакомилась с молодым парнем. Чтобы разгадать тайну ее исчезновения, Бену придется понять, как связаны загадочные смерти с его произведениями.

Сегодня
16:30
Люксор Тула
18:50
Люксор Тула
20:15
Иллизиум (Новомосковск)
20:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Алмаз Синема
Завтра
14:30
Люксор Тула
16:30
Люксор Тула
18:50
Люксор Тула
20:15
Иллизиум (Новомосковск)
20:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Алмаз Синема
6 июля, суббота
14:30
Люксор Тула
16:30
Люксор Тула
18:50
Люксор Тула
20:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Алмаз Синема
00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 июля, воскресенье
16:30
Люксор Тула
18:50
Люксор Тула
21:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Алмаз Синема
00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 июля, понедельник
16:30
Люксор Тула
18:50
Люксор Тула
20:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Алмаз Синема
23:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 июля, вторник
16:30
Люксор Тула
18:50
Люксор Тула
20:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Алмаз Синема
10 июля, среда
16:30
Люксор Тула
18:50
Люксор Тула
20:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Алмаз Синема
00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 июля, четверг
00:00
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