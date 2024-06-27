  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Синистер. Пожиратель душ - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Синистер. Пожиратель душ

Синистер. Пожиратель душ

Премьера:
27.06.2024
 
Режиссер:
Александр Бустийо, Жюльен Мори
  
Актеры:
Виржини Ледуайен, Поль Ами, Сандрин Боннер, Франсис Рено, Малик Зиди, Кэмерон Бейн, Лиа Уссади-Лессер, Хлоя Куллу, Кристоф Фавр, Эмманюэль Ланци, Эммануэль Бонами, Элизабет Дуда
  
Жанр:
Триллер, Ужасы
  
Продолжительноcть:
110 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Легенды оживают в самые мрачные времена. Пожиратель душ был местной байкой, но когда в этой тихой деревне начали исчезать дети, о демоне вновь заговорили. Два детектива, ведущих расследование, не верят в потустороннее, но вскоре им придется столкнуться с ужасающей правдой: Пожиратель душ существует. И он вышел на охоту.

0
Касса
Калки
27 июня - 2 июля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Последний дракон
1 июня - 2 июля
Кинотеатр 3D (Венев)
Басня
11 мая - 3 июля 2023
Алмаз Синема
Фора Х
1 - 29 июня
Люксор Тула
Драйвер
27 июня - 3 июля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Манюня: Приключения в Москве
26 мая - 3 июля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.