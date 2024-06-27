Синистер. Пожиратель душ
Премьера:
27.06.2024
Режиссер:
Александр Бустийо, Жюльен Мори
Актеры:
Виржини Ледуайен, Поль Ами, Сандрин Боннер, Франсис Рено, Малик Зиди, Кэмерон Бейн, Лиа Уссади-Лессер, Хлоя Куллу, Кристоф Фавр, Эмманюэль Ланци, Эммануэль Бонами, Элизабет Дуда
Жанр:
Триллер, Ужасы
Продолжительноcть:
110 минут
Возрастные ограничения:
18+
Легенды оживают в самые мрачные времена. Пожиратель душ был местной байкой, но когда в этой тихой деревне начали исчезать дети, о демоне вновь заговорили. Два детектива, ведущих расследование, не верят в потустороннее, но вскоре им придется столкнуться с ужасающей правдой: Пожиратель душ существует. И он вышел на охоту.
Сегодня
|
13:20
|Люксор Тула
|
20:20
|Люксор Тула
|
21:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:15
|Алмаз Синема
Завтра
|
13:20
|Люксор Тула
|
20:20
|Люксор Тула
|
21:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:15
|Алмаз Синема
|
00:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
29 июня, суббота
|
10:20
|Люксор Тула
|
20:20
|Люксор Тула
|
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:15
|Алмаз Синема
|
00:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
30 июня, воскресенье
|
15:40
|Люксор Тула
|
20:20
|Люксор Тула
|
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:15
|Алмаз Синема
|
00:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
1 июля, понедельник
|
21:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:15
|Алмаз Синема
2 июля, вторник
|
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:15
|Алмаз Синема
|
00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
3 июля, среда
|
19:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:15
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
23:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:15
|Люксор Тула
|
13:20
20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
Завтра
|Алмаз Синема
|
23:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:15
|Люксор Тула
|
13:20
20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
00:10
29 июня, суббота
|Алмаз Синема
|
23:15
|Люксор Тула
|
10:20
20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
00:10
30 июня, воскресенье
|Алмаз Синема
|
23:15
|Люксор Тула
|
15:40
20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
00:10
1 июля, понедельник
|Алмаз Синема
|
23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:45
2 июля, вторник
|Алмаз Синема
|
23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
00:00
3 июля, среда
|Алмаз Синема
|
23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:05
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