Синистер. Пожиратель душ

Премьера: 27.06.2024

Режиссер: Александр Бустийо, Жюльен Мори

Актеры: Виржини Ледуайен, Поль Ами, Сандрин Боннер, Франсис Рено, Малик Зиди, Кэмерон Бейн, Лиа Уссади-Лессер, Хлоя Куллу, Кристоф Фавр, Эмманюэль Ланци, Эммануэль Бонами, Элизабет Дуда

Жанр: Триллер, Ужасы

Продолжительноcть: 110 минут

Возрастные ограничения: 18+

Легенды оживают в самые мрачные времена. Пожиратель душ был местной байкой, но когда в этой тихой деревне начали исчезать дети, о демоне вновь заговорили. Два детектива, ведущих расследование, не верят в потустороннее, но вскоре им придется столкнуться с ужасающей правдой: Пожиратель душ существует. И он вышел на охоту.