С 5 по 7 июля в музее-усадьбе «Ясная Поляна» пройдет VIII Театральный фестиваль «Толстой».

Три дня, 13 площадок, более 100 мероприятий и центральное событие фестиваля — спектакль Александринского театра «Воскресение» по мотивам одноименного романа Л. Н. Толстого в постановке Никиты Кобелева. Спектакль будет показан в день открытия и даст старт фестивальной программе.

Труппа одного из старейших драматических театров России — Александринского — впервые на фестивале «Толстой»! Спектакль, премьера которого состоялась в 2024 году, первый раз покинет театральные стены и пройдет на открытой сцене, среди полей.

Предстоящий фестиваль мы посвятили роману «Воскресение», отметившему в этом году 125 лет со дня публикации. Он завершит трилогию великих романов автора, к которым обращался фестиваль «Толстой»: спектакль «Война и мир» (Театр Вахтангова, 2022 г.), балет «Анна Каренина» (Большой театр, 2023г.)

Полная программа по ссылке.