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Гарри Поттер. Оркестр Sonorus

Гарри Поттер. Оркестр Sonorus

10 июля в Городском концертном зале пройдет концерт камерного оркестра Sonorus.

Гарри Поттер — величайший образец литературы и кино. Сотни миллионов людей не только видели знаменитый фильм, но и слышали гениальную музыку Джона Уильямса. Оскароносный композитор подарил нам шедевр на века. Его магические мелодии уже более двадцати лет околдовывают и детей и взрослых по всему миру.

Sonorus это не просто заклинание. Теперь это камерный оркестр молодых виртуозов Московской консерватории, а также лучшие саундтреки последних десятилетий. Полный набор струнных, деревянных и медных духовых максимально близко передадут атмосферу больших симфонических составов.

На их концерты ходят целыми семьями – идеальный повод провести вечер под лучшие произведения человечества.

Стоимость: от 1000 руб.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула , улица Советская, 2
10 июля 2024, среда
19:00
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