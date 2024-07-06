«Ключ от 505-й»: в Ясной Поляне показали рок-спектакль питерского театра

Фото Алексея Пирязева

5 июля в рамках первого дня фестиваля «Толстой» в Доме культуры «Ясная Поляна» показали спектакль «Ключ от 505-й». Целевая аудитория — подростки. Однако среди зрителей оказались дети разных возрастов, родители и молодые люди, для которых рок-музыка — не пустой звук.

Действо постановки разворачивалось на сцене Дома культуры; напомним, большинство спектаклей фестиваля проходят на территории «Ясной Поляны» под открытым небом.

«Пусть все будут за, а я буду против!»

На первый взгляд, сюжет прост. Особенно для восприятия подростка. Два одноклассника — отличник Фил и хулиган с говорящей кличкой Конь встречаются на уборке класса. Идея создать рок-бэнд приходит в то время, когда оба отковыривают жвачку от спинки стула. И почти «тарантиновского» диалога, который влюбляет в себя если не всю публику, то уж точно всех подростков. Так резонируют эти слова с мыслями среднестатистического выпускника.

— Куда поступать будешь? — спрашивает находящийся на хорошем счету у директора Фил.

— Гарвард? Кембридж? Церковно-приходская школа? — стебётся Конь. — Мне бы выпуститься хотя бы! Это батя хочет вышку!

А потом добавляет…

— Все кругом могут вычислить синус, косинус, но не знают, кем хотят быть в жизни.

— Была бы моя воля, всю жизнь на гитаре играл, сериалы смотрел, книжки читал. Ещё бы за это деньги платили, — сокрушается Фил.

Далее директор школы вызывает Фила и дает ему «партийное» задание. Администрация города готовит концерт по случаю «воссоединения района с областью». В добровольно-принудительном порядке Фил должен стать лицом школы, выступив с песней «Березки». И тут хороший мальчик хитрит: просит у директора добро на создание рок-бэнда, чтобы школа выглядела продвинутой в глазах чиновников администрации. Идея продана!

Только вот вместо лиричной композиции в духе ВИА «Песняры» Фил хочет сыграть бунтарский панк с простым припевом «Пусть все будут за, а я буду против».

И вот гитаристу Филу и басисту Коню не хватает третьего и главного элемента рок-бэнда — барабанщика. Грандиозный план стать известными на весь мир, колесить по фестивалям и купаться во внимании фанаток — под угрозой. Как вдруг в группу приходит отличница Ася Ковалева.

Ребятам предстоит пройти многое. Во-первых, они очень быстро поймут, что до стадионов — миллионы препятствий. Первое и уже сложное — директор, которую за спиной кличут Воблой. У нее чуть не случается инфаркт, когда она слышит композицию «Пусть все будут за, а я буду против». Ее не столько раздражает панковский протест, сколько держит страх за собственный авторитет. Приходится ребятам снова хитрить — называть свой бэнд «Школа № 12» и играть песню про «Березки». Но отступать от бунта они не намерены.

Еще один знаковый персонаж — классный руководитель, преподаватель литературы, у которого тоже есть прозвище — Борода. Он — ангел-хранитель группы. А еще невероятно контрастирует рядом с директором Воблой.

Смотришь на него и думаешь: «Видно родятся не все стариками».

глас народа

Зрители поделились впечатлениями об увиденном.

Наталья и Маргарита Рачек:

Наталья:

— Приехали на эту постановку из Чехова отчасти из-за «Театрального проекта 27». Уже были на их спектаклях, когда они гастролировали. Приехали на фестиваль с мужем, тремя дочками: им 12, 8 и 6. Все они в восторге, все они в теме — им тоже нравится рок-музыка, любят «Короля и Шута».

Маргарита:

— Очень интересный спектакль. Такого раньше не видела. Да, в школах все так и происходит…

Наталья:

— Директор — огонь! Когда сказала: «на задних рядах помолчите» мурашки пошли от воспоминаний! Вообще на «Толстой» приезжаем третий год подряд. Живем недалеко от Тулы. Ваш город очень атмосферный, сюда приятно приезжать. Любим Ясную Поляну за энергетику и творчество Льва Толстого.

Александр с женой Еленой и дочерьми Ксенией и Олесей.

Александр:

— Мы — из Тулы. Фестиваль «Толстой» посещаем ежегодно. В прошлом году, конечно, дети были на «Анне Карениной». Тогда еще в программу фестиваля добавили спектакли для подростков. Рады, что и в этом году их тоже привезли. Этот — ну очень крутой! Особенно цепляет музыка: напоминает рок конца 80-х, начала 90-х. Мы с женой выросли на роке. И дочерей приучили к этой музыке!

Елена:

— А еще здесь очень хорошо показаны подростковые проблемы. Есть о чем задуматься и родителям, особенно, когда воспитываешь подростка.

А еще этот спектакль — про нашу молодость! Кажется, вчера были такими! Погрузились в атмосферу своего школьного детства, потому что история про школьный ансамбль многим знакома. Очень приятно перенестись воспоминаниями в те годы.

справочно

«Театральный проект 27» — это независимый театр из Санкт-Петербурга, цель которого — вместе с молодыми авторами создавать спектакли для подростков.

Режиссер — музыкант Дмитрий Мульков. «Ключ от 505-ой»(12+) — первая его работа в качестве режиссера. Ранее он выступал композитором для других спектаклей «Театрального проекта 27». В школе Дмитрий создал свою рок-группу MONKEYFEST. И, как и герои спектакля, столкнулся с препятствиями на пути к мечте. Поэтому он точно знает, каково это, когда приходится преодолевать пассивность и отсутствие поддержки со стороны взрослых, сталкиваться с цензурой, отстаивать свои интересы.