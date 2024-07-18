Как найти сокровища
Премьера:
18.07.2024
Режиссер:
Ван Юньфэй
Жанр:
Анимационный, Приключение, Комедия
Продолжительноcть:
101 минута
Возрастные ограничения:
6+
Юный Бо прославился своими фантастическими изобретениями, с помощью которых он умеет проходить сквозь стены, уменьшаться до размера микроба, превращаться в великана и даже путешествовать во времени. Но однажды он становится героем совсем других новостей — камеры слежения замечают его в музее древностей, где пропали императорские сокровища. Вундеркинду Бо не остается ничего, как собрать друзей и отправиться на поиски похищенных сокровищ!
Сегодня
|
15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
20 июня - 17 июля
6 - 17 июля
2 - 17 июля
1 июня - 13 июля
13 июля, суббота 00:00
4 - 14 июля