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Как найти сокровища

Как найти сокровища

Премьера:
18.07.2024
 
Режиссер:
Ван Юньфэй
  
Жанр:
Анимационный, Приключение, Комедия
  
Продолжительноcть:
101 минута
  
Возрастные ограничения:
6+
 

Юный Бо прославился своими фантастическими изобретениями, с помощью которых он умеет проходить сквозь стены, уменьшаться до размера микроба, превращаться в великана и даже путешествовать во времени. Но однажды он становится героем совсем других новостей — камеры слежения замечают его в музее древностей, где пропали императорские сокровища. Вундеркинду Бо не остается ничего, как собрать друзей и отправиться на поиски похищенных сокровищ!

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