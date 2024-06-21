  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. События
  4. Кот и Кисы - События Тулы и области - Афиша - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Кот и Кисы

Кот и Кисы

22 июня в Ликерке Лофт откроется котопространство «Кот и Кисы».

Вы сможете окунуться в удивительный мир кошек и насладиться общением с более чем 30 породами семейства кошачьих. Питомцев можно гладить, кормить их вкусными лакомствами, а также вместе весело играть.

Коты и кисы обожают внимание и общение с гостями, поэтому каждый посетитель сможет найти своего любимца. Для маленьких детей до 3-х лет мы сделали вход абсолютно бесплатным*, чтобы они тоже могли насладиться этим волшебным кошачьим миром.  

Даты выставки: с 22 июня по 1 сентября включительно.
Место: Тула, пр. Ленина, 85, ТЦ «Ликёрка лофт», 1 этаж;
Время работы: с 11.00 до 21.00.

*Детям до 3-х лет (не включительно). P.S. На кассе необходимо будет предъявить свидетельство о рождении ребёнка.

Где и когда?
Likerka Loft
Тула , пр. Ленина, 85
22 июня 2024, суббота
11:00
 В календарь
 В календарь
23 июня 2024, воскресенье
11:00
 В календарь
 В календарь
24 июня 2024, понедельник
11:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Фора Х
1 - 22 июня
Люксор Тула
Манюня: Приключения в Москве
26 мая - 26 июня
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Басня
11 мая - 26 июня 2023
Алмаз Синема
Игра королевы
12 - 26 июня
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Последний дракон
1 - 26 июня
Кинотеатр (Суворов)
Полночь с дьяволом
4 - 26 июня
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.