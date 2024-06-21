22 июня в Ликерке Лофт откроется котопространство «Кот и Кисы».



Вы сможете окунуться в удивительный мир кошек и насладиться общением с более чем 30 породами семейства кошачьих. Питомцев можно гладить, кормить их вкусными лакомствами, а также вместе весело играть.



Коты и кисы обожают внимание и общение с гостями, поэтому каждый посетитель сможет найти своего любимца. Для маленьких детей до 3-х лет мы сделали вход абсолютно бесплатным*, чтобы они тоже могли насладиться этим волшебным кошачьим миром.



Даты выставки: с 22 июня по 1 сентября включительно.

Место: Тула, пр. Ленина, 85, ТЦ «Ликёрка лофт», 1 этаж;

Время работы: с 11.00 до 21.00.



*Детям до 3-х лет (не включительно). P.S. На кассе необходимо будет предъявить свидетельство о рождении ребёнка.